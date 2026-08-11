Truy tố 5 bị can trong vụ án tổ chức cho người Việt Nam trốn đi nước ngoài lao động trái phép

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành Cáo trạng truy tố 5 bị can trong vụ án tổ chức cho người Việt Nam trốn đi Hàn Quốc và Cộng hòa Congo lao động trái phép bằng thủ đoạn tổ chức du lịch miễn thị thực.

Năm bị can này gồm: Nguyễn Thị Mão (sinh năm 1975, trú tại xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An), Chế Thị Xuân (sinh năm 1985, trú tại Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội), Phạm Thị Nhung (sinh năm 1983, trú tại xã Thanh Miện, thành phố Hải Phòng), Hoàng Thị An (sinh năm 1992, trú tại xã Quang Bình, tỉnh Tuyên Quang), Vương Thị Huyền Trang (sinh năm 1988, trú tại xã Hương Sơn, thành phố Hà Nội) bị truy tố về cùng tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” theo quy định Điều 349, khoản 3 - Bộ luật Hình sự.

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phân công Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án này.

Trong số 5 bị can, Phạm Thị Nhung là đối tượng hiện đang bị truy nã theo Quyết định truy nã số 569/QĐTN-ANĐT-P2 ngày 23/4/2026 của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an. Bốn bị can còn lại đều bị tạm giam.

Theo cáo trạng, trong 1 năm (từ tháng 1/2024 đến tháng 1/2025), Nguyễn Thị Mão không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đưa người đi lao động tại nước ngoài nhưng Nguyễn Thị Mão đã bàn bạc, thỏa thuận với Chế Thị Xuân, Phạm Thị Nhung, Hoàng Thị An và Vương Thị Huyền Trang tổ chức cho người Việt Nam trốn đi Hàn Quốc và Cộng hòa Congo lao động trái phép bằng thủ đoạn tổ chức du lịch miễn thị thực đến đảo Jeju, Hàn Quốc và du lịch Cộng hòa Công-gô, sau đó trốn ở lại lao động trái phép.

Nguyễn Thị Mão là người trực tiếp thỏa thuận, thu tiền của người lao động; thu tiền, nhận người có nhu cầu do Vương Thị Huyền Trang giới thiệu; liên hệ với Hoàng Thị An và Chế Thị Xuân, Phạm Thị Nhung để tổ chức đưa người lao động xuất cảnh ra nước ngoài và trốn ở lại lao động trái phép.

Nguyễn Thị Mão đã 5 lần tổ chức cho 18 người trốn đi nước ngoài lao động trái phép (gồm 4 lần cho 7 người trốn đi Hàn Quốc và 1 lần cho 11 người trốn đi Cộng hòa Công-gô), thu lợi bất chính gần 700 triệu đồng.

Chế Thị Xuân là người bàn bạc, thỏa thuận, tìm đầu mối cùng Nguyễn Thị Mão và Phạm Thị Nhung tổ chức cho 11 người trốn sang Cộng hòa Congo lao động trái phép, thu lợi bất chính 125.000.000 đồng.

Còn Phạm Thị Nhung là người đứng ra làm thủ tục xin visa du lịch, mua vé máy bay cho người lao động, hỗ trợ người lao động làm thủ tục nhập cảnh Cộng hòa Congo.

Trong đó, Nhung đón, bố trí nơi ăn ở và tìm kiếm việc làm cho 9 người trốn ở lại Cộng hòa Congo lao động trái phép, cùng Mão và Xuân thu lợi bất chính hơn 1,7 tỷ đồng.

Để đảm bảo giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (Vụ 1) thông báo về việc truy tố đối với bị can Phạm Thị Nhung đang bỏ trốn đến trụ sở Cơ quan Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tại Việt Nam đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước Việt Nam và thực hiện quyền bào chữa theo quy định tại Điều 60 - Bộ luật Tố tụng Hình sự./.

Hà Tĩnh khởi tố 9 đối tượng tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài Các đối tượng là lợi dụng nhu cầu đi lao động tại nước ngoài của người dân để đưa ra những lời hứa hẹn về công việc đóng gói sản phẩm với thu nhập cam kết lên đến 60-65 triệu đồng/tháng.

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