Phạt 6 tháng tù với người đàn ông lái Mercedes tạt đầu, đấm tài xế taxi ở Hà Nội

Chiều 11/8, Tòa án nhân dân khu vực 2-thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt 6 tháng tù đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Ngân (sinh năm 1971, trú tại phường Láng, thành phố Hà Nội) về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại Điều 318, khoản 1-Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Ngân là người điều khiển xe Mercedes đấm tài xế taxi vào tối 16/4 trên đường Trần Duy Hưng (Hà Nội) gây xôn xao dư luận, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ 45 phút ngày 16/4/2026, do mâu thuẫn trong khi tham gia giao thông, Nguyễn Ngọc Ngân đã điều khiển xe ôtô nhãn hiệu Mercedes E300 mang biển kiểm soát 30H-643.19 chặn ép anh L.V.N (sinh năm 1989, trú tại phường Đại Mỗ, Hà Nội) là người điều khiển xe ôtô nhãn hiệu Vinfast mang biển kiểm soát 29H-90012 tại khu vực đầu ngõ 99 phố Nguyễn Chí Thanh, phường Láng (Hà Nội).

Sau đó, Ngân và anh N xuống xe, Ngân đã có hành vi chửi bới, dùng tay tát và đấm anh N nhiều lần. Hành vi của Ngân diễn ra tại nơi công cộng, nhiều người dân chứng kiến, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Ngọc Ngân gửi lời xin lỗi đến tài xế taxi L.V.N. và gia đình tài xế này. Bị cáo Ngân cho rằng đây là điều đáng tiếc xảy ra trong lúc va chạm giao thông, do không giữ được bình tĩnh nên đã xảy ra sự việc nằm ngoài ý muốn của bị cáo.

Trình bày tại Tòa, bị cáo Ngân khai, vào tối 16/4, trong lúc đi ăn đến khoảng 20 giờ thì nhận tin của con gọi điện thông báo vợ bị ngất nên vội chạy về. Khi về đến đường Trần Duy Hưng, bị cáo nhiều lần nháy đèn, ra tín hiệu xin vượt xe taxi của anh L.V.N nhưng không được. Lưu thông đến cầu vượt Trần Duy Hưng, thấy có khoảng trống nên bị cáo điều khiển xe vượt chiếc taxi ở bên phải. Lúc vượt lên thì Ngân phát hiện xe phía trước và có xảy ra va chạm.

Trong lúc bị cáo không giữ được bình tĩnh nên khi xuống xe đã có những hành vi không đúng đắn. Tuy nhiên, bị cáo Ngân cho rằng bản thân không cố tình gây ra sự việc, không cố tình lao vào đấm tài xế taxi N và việc mình bị Viện Kiểm sát truy tố về tội “Gây rối trật tự công cộng” là quá nặng.

Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa trình bày bản Cáo trạng. (Ảnh: Kim Anh/TTXVN)

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo Nguyễn Ngọc Ngân đã gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, trực tiếp xâm phạm đến sức khỏe con người và tình hình trị an của xã hội được pháp luật bảo vệ. Bị cáo là người trưởng thành có trình độ nhận thức xã hội nhưng bị cáo chỉ vì những phút không kiềm chế được bản thân mà vi phạm pháp luật. Do vậy bị cáo cần xét xử bằng pháp luật hình sự để giáo dục bị cáo, đồng thời răn đe phòng, chống tội phạm chung.

Tuy nhiên, xét bị cáo phạm tội lần đầu, khai báo thành khẩn, ăn năn hối hận, tự nguyện bồi thường thiệt hại cho bị hại, gia đình bị cáo có công với cách mạng… nên Hội đồng xét xử đã xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo./.

Xác định thiệt hại trong vụ hủy hoại xe ôtô Mercedes-Benz đỗ trước cửa nhà Khi thấy xe ôtô của chị N đỗ giữa cổng nhà mình, Vân đã bực tức dùng chùm chìa khóa vạch 3 nhát vào cánh cửa phía trước bên phải của xe và bẻ gương chiếu hậu bên trái của xe từ trong ra ngoài.

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