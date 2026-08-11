Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đánh 5 chú tiểu tại chùa Bầu

Tối 11/8, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thế Duy về tội “cố ý gây thương tích,” quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 10/8, Công an phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ tiếp nhận trình báo của người dân về việc 5 chú tiểu tại chùa Bầu (Phật Quang Tự), tổ dân phố Làng Bầu, phường Vĩnh Phúc, có dấu hiệu bị đánh gây thương tích trên cơ thể.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Vĩnh Phúc khẩn trương xác minh thông tin và báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp Công an phường Vĩnh Phúc xác minh thu thập tài liệu, chứng cứ làm rõ hành vi của đối tượng, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; đồng thời đưa các cháu đi giám định thương tích.

Qua điều tra, xác minh, Cơ quan Công an tỉnh Phú Thọ xác định đối tượng Nguyễn Thế Duy (sinh năm 2001, trú tại xã Vạn Thắng, tỉnh Khánh Hòa), đang tu tập tại chùa Bầu, là người có hành vi đánh 5 chú tiểu gây thương tích.

Tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Thế Duy đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ, các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục xác minh trách nhiệm của người trực tiếp quay lại vụ việc nhưng không can ngăn, ngăn chặn hành vi của đối tượng và không kịp thời có biện pháp bảo đảm an toàn cho trẻ em.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video dài hơn 40 giây ghi lại cảnh một người đàn ông đầu trọc, mặc áo nâu có hành vi đánh một cháu nhỏ bằng vật dụng cầm tay.

Đoạn video cho thấy cháu bé liên tục van xin nhưng người đàn ông vẫn tiếp tục hành vi đánh. Nội dung đoạn video nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận./.

Phú Thọ: Người xuất hiện trong clip đánh trẻ em không phải nhà sư chùa Bầu Đoạn clip ngắn ghi lại cảnh người đàn ông mặc áo nâu dùng roi vụt liên tiếp, túm tóc và dúi đầu một cháu nhỏ giữa sự run rẩy của nhiều đứa trẻ khác khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.