Phú Thọ: Người xuất hiện trong clip đánh trẻ em không phải nhà sư chùa Bầu

Qua rà soát, tài khoản mạng xã hội đăng tải nội dung “Một người mặc áo nâu, đầu trọc đánh trẻ em dùng roi như thời trung cổ,” Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh chủ trì phối hợp Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Phúc và các cơ quan đơn vị có liên quan khẩn trương xác minh, làm rõ và báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Đoạn clip ngắn ghi lại cảnh người đàn ông mặc áo nâu dùng roi vụt liên tiếp, túm tóc và dúi đầu một cháu nhỏ giữa sự run rẩy của nhiều đứa trẻ khác đang lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội, khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Sự việc được xác định xảy ra tại chùa Bầu (Phật Quang Tự), phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ.

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip đã thu hút sự chú ý đặc biệt và gây bức xúc trong cộng đồng mạng. Đa số ý kiến đều phẫn nộ trước hành vi tàn bạo của người đàn ông, đồng thời khẩn thiết đề nghị các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc, làm rõ và xử lý thật nghiêm minh để bảo vệ sự an toàn cho các em nhỏ tại đây.

Trước thông tin trên mạng xã hội, Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Phúc đã yêu cầu công an, các phòng, ban của phường nhanh chóng xác minh và sẽ xử lý nghiêm.

Liên quan đến vụ việc trên, ông Nguyễn Hoài Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Phúc cho biết địa phương đang phối hợp với cơ quan Công an và các đơn vị chuyên môn xác minh nguồn gốc đoạn video, thời gian, địa điểm xảy ra sự việc, đồng thời làm rõ danh tính những người liên quan.

Ngày 11/8, đại diện chùa Bầu (Phật Quang Tự), phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ xác nhận người xuất hiện trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội không phải là Tỳ kheo (nhà sư). Đây là một phật tử được trụ trì cạo tóc, cho làm công quả tại chùa và thường được gọi là “chú tiểu.”

Theo đại diện chùa Bầu, đối tượng tên là Phạm Thế Duy (pháp danh Đức Hữu) mới đến làm công quả tại chùa khoảng 3 tháng.

Vụ việc xảy ra tại chùa Bầu lúc khoảng 6 giờ 30 phút ngày 10/8, trong thời điểm các vị tăng của chùa đi vắng.

Cơ quan chức năng đã tạm giữ người có liên quan để phục vụ điều tra đồng thời đưa cháu bé đi giám định thương tích.

Chùa Bầu nằm trên địa bàn phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ, Theo thông tin được công bố tháng 3/2026, chùa đang nuôi dưỡng khoảng 100 trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi hoặc có hoàn cảnh khó khăn.

Cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục xác minh, làm rõ mức độ thương tích của cháu bé và trách nhiệm của những người liên quan. Kết quả sẽ được thông tin sau khi có kết luận chính thức./.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ chỉ đạo làm rõ clip bạo hành trẻ em Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ chỉ đạo xác minh vụ bạo hành trẻ tại chùa Bầu, nhanh chóng xử lý nghiêm để bảo vệ quyền lợi trẻ nhỏ và giữ gìn trật tự xã hội.