Phát hiện chiếc bút khắc tên “Nguyễn Xuân Hải” trong mộ liệt sỹ quy tập từ Lào

Ngày 11/8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong quá trình lấy mẫu ADN tại Nghĩa trang Liệt sỹ Ngọc Hồi (xã Bờ Y), lực lượng chức năng phát hiện nhiều di vật trong một phần mộ liệt sỹ chưa xác định được danh tính, trong đó có chiếc bút kim tinh khắc tên “Nguyễn Xuân Hải.”

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, Đội lấy mẫu số 8 phát hiện các di vật tại phần mộ lô C1, hàng số 1, mộ số 2. Đây là phần mộ liệt sỹ được cất bốc từ Lào năm 1995, sau đó quy tập về Nghĩa trang liệt sỹ Ngọc Hồi.

Chiếc bút kim tinh khắc tên “Nguyễn Xuân Hải.” (Ảnh: TTXVN phát)

Đáng chú ý, chiếc bút kim tinh được tìm thấy có khắc tên “Nguyễn Xuân Hải”, trên thân bút có hình hai con chim bồ câu. Lực lượng chức năng còn phát hiện hai bấm móng tay, một đoạn dây dù cùng một số di vật khác.

Đại tá Trịnh Công Sơn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi cho biết, thông tin về những di vật trên rất cần sự hỗ trợ của các nhân chứng, đồng đội từng chiến đấu và công tác cùng các liệt sỹ.

Ban Chỉ đạo tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận thông tin liên quan đến di vật của các liệt sỹ chưa xác định được danh tính qua tổng đài 0397007500.

Nghĩa trang liệt sỹ Ngọc Hồi hiện có hơn 1.400 phần mộ, trong đó hơn 1.000 mộ chưa xác định được danh tính. Đến nay, lực lượng chức năng đã khai quật hơn 400 phần mộ để tìm kiếm thông tin, di vật và lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xác định danh tính các liệt sỹ.

Hoạt động khai quật, lấy mẫu tại Nghĩa trang liệt sỹ Ngọc Hồi được thực hiện trong “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ”./.

Điện Biên dồn sức hoàn thành lấy mẫu ADN các hài cốt liệt sỹ trước ngày 30/9 Nhiều sáng kiến, cách làm mới trong việc khai quật, lấy mẫu ADN tại các nghĩa trang đã được nghiên cứu, áp dụng, góp phần rút ngắn thời gian, bảo đảm an toàn và nâng cao hiệu quả từng công đoạn.