Khẩn trương dập tắt đám cháy rừng trồng tại xã Cam Hồng của tỉnh Quảng Trị

Chiều 11/8, bà Trần Thị Ngọc Trâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cam Hồng, tỉnh Quảng Trị cho biết địa phương vừa phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan và người dân tập trung lực lượng và phương tiện khẩn trương dập tắt đám cháy tại khu vực rừng trồng của xã.

Cụ thể, vào khoảng 11 giờ cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại khu vực rừng trồng của người dân thôn Lệ Bình. Thời điểm xảy ra cháy, thời tiết nắng nóng kết hợp gió thổi mạnh, thảm thực bì khô dày khiến ngọn lửa bùng phát nhanh và lan sang các diện tích phi lao, keo, tràm… lân cận.

Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng cùng người dân địa phương và công nhân đang thi công Khu công nghiệp Cam Liên đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai phương án chữa cháy và khống chế ngọn lửa.

Đến 14 giờ cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt cơ bản. Tuy nhiên, các lực lượng chức năng hiện vẫn đang tiếp tục xử lý các điểm cháy âm ỉ, đề phòng đám cháy bùng phát trở lại.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

Hơn 500 người xuyên đêm khống chế cháy rừng phòng hộ tại Gia Lai Điều kiện thời tiết khắc nghiệt cùng lớp thực bì khô dày và đặc tính chứa nhiều tinh dầu của rừng phi lao khiến ngọn lửa lan nhanh, công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.