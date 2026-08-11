Từ 12/8-10/9, mưa lớn diện rộng sẽ tập trung ở Bắc Bộ và từ Thanh Hóa-Quảng Trị

Thông tin về diễn biến các hình thái thời tiết từ ngày 12/8 đến 10/9, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong thời kỳ này, mưa lớn diện rộng sẽ tập trung chủ yếu tại khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa-Quảng Trị.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ xuất hiện nhiều ngày có mưa rào và dông, riêng Cao nguyên Trung Bộ có ngày có mưa vừa đến mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm.

Tổng lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ, các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế và khu vực Cao nguyên Trung Bộ cao hơn 5-25% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, trong đó, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế cao hơn trung bình nhiều năm từ 20-40%; các khu vực còn lại phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm từ 10-30%, có nơi thấp hơn.

"Trong thời kỳ từ 11/8-10/9, bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và đổ bộ vào đất liền Việt Nam có khả năng tương đương so với trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm trên khu vực Biển Đông là 2,4 cơn và đổ bộ vào đất liền Việt Nam là 0,9 cơn). Hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có khả năng tiếp tục xuất hiện trên phạm vi cả nước, tập trung nhiều hơn ở khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa- Quảng Trị, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ," Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu Nguyễn Đức Hòa lưu ý.

Các chuyên gia khí tượng thủy văn khuyến cáo, hoạt động dải hội tụ nhiệt đới, các hình thế hội tụ gió ở các tầng khí quyển trên cao, gió mùa Tây Nam ở phía Nam có thể gây ra các đợt mưa diện rộng, nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại khu vực Trung Bộ hiện tượng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, đặc biệt tại khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có thể gây ảnh hưởng đến các hoạt động dân sinh và sản xuất.

Nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ C, riêng khu vực phía Đông Bắc Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ cao hơn từ 1-1,5 độ C. Trong thời kỳ dự báo, khu vực Bắc Bộ xuất hiện nắng nóng, tập trung chính trong khoảng từ nay đến hết tháng 8/2026, giảm dần từ đầu tháng 9.

Khu vực Trung Bộ vẫn tiếp tục duy trì và xuất hiện nhiều ngày có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, đặc biệt khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ số ngày nắng nóng có khả năng cao hơn so với trung bình nhiều năm.

Đáng chú ý là trong 2 ngày 12-13/8, khu vực Trung Bộ có nơi nắng nóng gay gắt. Cụ thể, ngày 12/8, khu vực Bắc Bộ (trừ Điện Biên, Lai Châu) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%, thời gian nắng nóng từ 11-17 giờ.

Ngày 13/8, khu vực Bắc Bộ (trừ Điện Biên, Lai Châu, Quảng Ninh, Hải Phòng) có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 60-65%, thời gian nắng nóng từ 12-16.

Ngày 12-13/8, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi đến Gia Lai có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%, thời gian nắng nóng từ 11-17 giờ.

Trên biển, cần đề phòng gió mạnh do ảnh hưởng của mưa dông cục bộ, gió mùa Tây Nam hoặc hoạt động của xoáy thuận nhiệt đới gây nguy hiểm cho hoạt động của tàu thuyền.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan. Do đó, cơ quan khí tượng thủy văn đề nghị các cấp chính quyền và người dân thường xuyên cập nhật và tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong các bản tin ngắn hạn 1-3 ngày, để kịp thời điều chỉnh các kế hoạch sản xuất, phương án ứng phó phù hợp đảm bảo an toàn cho các hoạt động sản xuất và dân sinh./.

Thời tiết ngày 11/8: Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, cảnh báo lũ quét ở Lai Châu Bắc Bộ và Trung Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; nhiệt độ có nơi trên 37 độ C, trong khi Nam Bộ và Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông.

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