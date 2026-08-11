Xác minh clip nữ du khách bị tàu hỏa hất văng điện thoại ở "phố càphê đường tàu"

Qua nắm thông tin trên không gian mạng về vụ việc va chạm giao thông đường sắt xảy ra tại khu vực “càphê đường tàu”, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội vừa chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 phối hợp Công an phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội) khẩn trương xác minh, làm rõ nhân thân, quốc tịch của nữ du khách và các nội dung liên quan đến vụ việc.

Theo kết quả xác minh bước đầu, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 7/8, tại khu vực trước số nhà 14B, nhà 28C Tập thể Nhà Dầu, phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám, một nhóm 4 du khách người nước ngoài (chưa xác định được nhân thân, quốc tịch) đứng tại khu vực đường sắt Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh để quay clip khi tàu chạy qua.

Tại thời điểm quay clip, một nữ du khách ngồi sát khu vực đường ray sử dụng điện thoại để ghi hình. Khi đoàn tàu di chuyển qua, người này bị tàu va chạm vào điện thoại, khiến chiếc điện thoại bị văng ra. Vụ việc không gây thương tích về người, song chiếc điện thoại bị hư hỏng.

Sau sự việc, do không bị thương nên nữ du khách không đến cơ quan Công an trình báo và tự rời khỏi hiện trường. Cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ nhân thân, quốc tịch của nữ du khách và các nội dung liên quan đến vụ việc.

Quá trình xác minh, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 đã phối hợp với Công an phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám làm việc với các hộ kinh doanh tại khu vực. Căn cứ kết quả xác minh, Công an phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám đã lập biên bản vi phạm hành chính, xử lý đối với bà N.T.D, sinh năm 1963, chủ quán càphê tại khu vực về hành vi “Bán hàng hóa trong phạm vi hành lang an toàn giao thông đường sắt.”

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp Công an phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám chủ động nắm lịch tàu chạy, bố trí lực lượng duy trì bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị trên tuyến đường sắt qua địa bàn; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt, nhất là các hộ kinh doanh cà phê dọc tuyến.

Phòng Cảnh sát giao thông cũng đề nghị các hộ kinh doanh không bày bán hàng hóa, bàn ghế trong phạm vi hành lang an toàn giao thông đường sắt; người dân và du khách tuyệt đối không đứng, ngồi, chụp ảnh, quay phim trong phạm vi đường ray và hành lang an toàn giao thông đường sắt, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phòng ngừa tai nạn./.

Xôn xao clip nữ du khách bị tàu hỏa hất văng điện thoại tại phố cà phê đường tàu Chiều 10/8, đại diện Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội cho biết đang làm rõ vụ một nữ du khách bị tàu hỏa va chạm, hất văng điện thoại khi ghi hình tại khu vực phố cà phê đường tàu.