Thành phố Hồ Chí Minh: Thị trường năm học mới khởi động sớm, sức mua tăng

Không chờ đến sát ngày khai giảng, thị trường phục vụ năm học mới tại Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi động từ khá sớm ngay từ đầu tháng 6 và bắt đầu nhộn nhịp từ tháng 8.

Trong bối cảnh người tiêu dùng vẫn cân nhắc chi tiêu, những sản phẩm thiết yếu, giá hợp lý, nhiều ưu đãi đang được ưu tiên, trong khi các dòng sản phẩm có thiết kế riêng, gắn với nhân vật bản quyền hoặc thân thiện với môi trường cũng ngày càng được chú ý.

Khởi động sớm, sức mua tăng

Dành một buổi sáng đi mua sắm đồ dùng học tập tại nhà sách, em Trần Chí Tài, học sinh lớp 11, ngụ phường Bình Phú, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chuẩn bị vào năm học cuối cấp, em ưu tiên mua sắm dụng cụ học tập từ sớm để tranh thủ luyện tập trong dịp hè. Thay vì chọn những món đồ đơn thuần theo sở thích, Tài ưu tiên những sản phẩm thực sự cần thiết cho việc học và có mức giá phù hợp.

“Em thấy vào nhà sách là có đủ những thứ muốn tìm, rất nhiều dòng sản phẩm. Em đang quan tâm đến máy tính cầm tay phục vụ việc tính toán. Qua tham khảo thấy mức giá ở đây rất hợp lý, thậm chí còn rẻ hơn nhiều chỗ khác. Việc chủ động mua sắm dụng cụ học tập từ sớm giúp em có thời gian yên tâm ôn luyện, chuẩn bị kiến thức cho năm học mới,” Tài chia sẻ.

Tương tự, anh Lê Nhật Nam, phường Bình Phú, Thành phố Hồ Chí Minh cũng tranh thủ ngày nghỉ đưa cháu đến nhà sách. Theo anh Nam, việc mua sắm dụng cụ, sách vở học tập sớm hơn mọi năm giúp trẻ làm quen với kiến thức trong bộ sách mới.

“Thị trường năm học mới khá đa dạng, phong phú, từ văn phòng phẩm đến sách vở và đồ dùng học tập, năm nay cũng có thêm sản phẩm mới, nhiều công năng. Giá cả tương đối ổn định, thậm chí còn nhiều ưu đãi, rất hấp dẫn,” anh Nam cho biết.

Các mẫu balô, cặp sách bắt mắt, nhiều công năng được tung ra thị trường, phục vụ nhu cầu mua sắm cho năm học mới của người dân Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Bà Phan Thị Kim Phượng, Phó Giám đốc Vùng hệ thống bán lẻ Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà sách Phương Nam cho biết mùa tựu trường năm nay khởi động sớm giúp thời điểm mua sắm được kéo dài đáng kể. Đến nay, sức mua đã tăng khoảng 25% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, tín hiệu thị trường xuất hiện từ đầu tháng 6, nhiều phụ huynh có xu hướng mua sắm sách vở, dụng cụ học tập sớm thay vì tập trung vào sát ngày khai giảng như trước.

“Việc phụ huynh chuẩn bị sớm cũng cho thấy nhu cầu mua sắm đang phục hồi và sức mua dành cho mùa tựu trường năm nay khá lớn,” bà Phượng nhận định.

Từ phía nhà sản xuất, ông Phan Quang Khang, Giám đốc kinh doanh nội địa, Tập đoàn Thiên Long, cũng ghi nhận diễn biến tương tự. Theo ông Khang, các điểm bán trên toàn quốc bắt đầu nhập hàng phục vụ mùa tựu trường từ tháng 5-7.

Tại các nhà sách, lượng phụ huynh mua sắm tăng rõ vào cuối tháng 7, đầu tháng 8, trong khi kênh thương mại điện tử ghi nhận nhiều đơn hàng vào đầu tháng 8. 6 tháng đầu năm, kết quả kinh doanh của đơn vị cũng tăng 9,2%.

“Đối với ngành hàng văn phòng phẩm, hiện giờ là mùa cao điểm. Việc các điểm bán nhập hàng sớm và lượng đơn hàng tăng dần khi bước vào cao điểm cho thấy sức mua đang có tín hiệu tích cực. Tất cả những sản phẩm, bộ sưu tập mới của chúng tôi đều đã sẵn sàng trên quầy kệ để phục vụ các em học sinh,” ông Phan Quang Khang cho biết.

Không chỉ nhóm sách, vở, bút viết và ba lô tăng nhiệt, mùa tựu trường năm nay còn kéo theo nhu cầu ở nhiều nhóm hàng phục vụ học tập khác, từ máy tính, laptop, máy tính bảng đến các sản phẩm hỗ trợ kỹ năng và giải trí giáo dục.

Tại nhiều hệ thống bán lẻ, cửa hàng máy tính, điện máy, những góc trưng bày sản phẩm “Back to school” hay các cửa hàng máy tính bảng, laptop… cũng ghi nhận sức mua tăng tốc, bước vào giai đoạn sôi động nhất.

Đón mùa tựu trường 2026-2027, hệ thống siêu thị GO! triển khai chương trình khuyến mãi “GO! cho mọi gu - Gu chất tự tin đến trường”, với mức giảm giá lên đến 50% cho hơn 1.200 sản phẩm đồ dùng học tập các loại. Trong khi đó, nhiều sản phẩm như máy tính bảng, đồng hồ thông minh… cũng được các cửa hàng ưu đãi đặc biệt để thu hút học sinh, sinh viên.

Việc thị trường khởi động sớm cũng tạo điều kiện để người tiêu dùng có thêm thời gian so sánh giá, lựa chọn sản phẩm, chia nhỏ nhu cầu và tận dụng các chương trình ưu đãi. Đây cũng là lý do sức mua được kéo dài hơn, thay vì chỉ tăng đột biến trong một vài ngày trước khai giảng.

Mua sắm có chọn lọc

Tại Nhà sách Phương Nam, bộ sách giáo khoa mới, tập vở, ba lô và dụng cụ học sinh đang là những nhóm hàng có sức mua tốt. Các sản phẩm gắn với nhân vật bản quyền như Pokemon, Doraemon cũng được học sinh quan tâm. Đơn vị cũng ghi nhận xu hướng mua sắm mới.

“Mức chi tiêu bình quân cho các nhóm hàng phục vụ năm học mới hiện dao động khoảng 250.000-300.000 đồng. Điều đáng chú ý là phụ huynh không cắt giảm chi tiêu theo cách đồng loạt mà có xu hướng lựa chọn kỹ hơn.

Quy trình kiểm tra sản phẩm cuối cùng tại nhà máy sản xuất Tập đoàn Thiên Long trước khi đưa sản phẩm ra thị trường. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Những sản phẩm cơ bản, phục vụ trực tiếp việc học được cân nhắc về giá; trong khi các sản phẩm có khả năng sử dụng lâu dài hoặc hỗ trợ phát triển tư duy, kỹ năng và khả năng sáng tạo của trẻ vẫn được phụ huynh sẵn sàng đầu tư,” bà Phan Thị Kim Phượng, Phó Giám đốc Vùng hệ thống bán lẻ Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà sách Phương Nam, chia sẻ.

Đồng quan điểm, ông Phan Quang Khang, Giám đốc kinh doanh nội địa, Tập đoàn Thiên Long cho biết người tiêu dùng hiện không chỉ quan tâm đến giá rẻ mà chú trọng hơn tới chất lượng, mẫu mã và sự đa dạng. Đặc biệt, nhóm sản phẩm mang tính cá nhân hóa, tạo cảm hứng học tập cho học sinh đang có xu hướng tăng.

“Xu hướng chuyển dịch gần đây cho thấy các phụ huynh và các em học sinh chọn những cái sản phẩm mang tính cá nhân hóa để phục vụ cho nhu cầu học tập. Đó là có thể là những sản phẩm đa năng, thông minh, nhiều công dụng, gợi cảm hứng trong học tập để giúp các em học được tốt hơn. Cùng với cá nhân hóa, yếu tố môi trường cũng bắt đầu xuất hiện rõ hơn trong lựa chọn của người tiêu dùng” - ông Phan Quang Khang cho biết.

Thị trường năm học mới tại Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ xoay quanh một vài nhóm sản phẩm truyền thống, thiết yếu như sách giáo khoa, tập vở, bút viết đến ba lô, đồ dùng mỹ thuật… mà mở rộng sang nhiều sản phẩm bản quyền, đồ chơi giáo dục và các sản phẩm thân thiện với môi trường, giúp người mua có nhiều lựa chọn hơn tùy theo nhu cầu và khả năng chi trả.

Với việc sức mua tăng ngay từ đầu mùa, cùng xu hướng phụ huynh chuẩn bị sớm, thị trường năm học mới năm bắt đầu bước vào cao điểm và được kỳ vọng tiếp tục duy trì đà tăng trong những tuần tới. Các hệ thống bán lẻ, nhà sách và nhà sản xuất đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng, tăng cường điều tiết giữa các điểm bán và duy trì các chương trình ưu đãi để đón nhu cầu tăng cao.

Trong xu hướng sức mua chuyển sang một hình thức thực dụng hơn: mua sớm, so sánh giá, tận dụng khuyến mại và ưu tiên những sản phẩm thực sự cần thiết, cạnh tranh trên thị trường năm học mới năm nay không chỉ nằm ở giá bán, mà còn nằm ở chất lượng, công năng và khả năng tạo thêm giá trị cho người sử dụng./.

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