Giá vàng tăng lên mức cao nhất trong 9 tuần

Giá vàng thế giới tăng lên mức cao nhất trong 9 tuần trong phiên giao dịch 10/8 do hoạt động mua vào của giới đầu tư. Bên cạnh đó, thị trường đang chờ đợi số liệu lạm phát của Mỹ để đánh giá triển vọng chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Cụ thể, giá vàng giao ngay tăng 0,8% lên 4.376,56 USD/ounce sau khi có thời điểm vọt lên 4.400 USD/ounce, mức cao nhất kể từ ngày 5/6.

Trước đó, trong phiên 7/8, giá vàng đã tăng 2,4% sau khi số liệu của Bộ Lao động Mỹ cho thấy số việc làm phi nông nghiệp tăng thấp hơn dự kiến. Chốt phiên 10/8, giá vàng giao dịch kỳ hạn tại Mỹ tăng 0,5%, lên 4.419,70 USD/ounce.

Một chiến lược gia tại công ty StoneX, nhận định đà tăng kỹ thuật của vàng hiện khá mạnh. Theo chuyên gia này, thị trường vẫn giao dịch thận trọng khi giới đầu tư theo dõi hoạt động mua vàng của Trung Quốc và chờ các báo cáo về Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ trong tuần này. Tâm lý lo ngại bỏ lỡ cơ hội cũng đang thúc đẩy nhu cầu mua vào khi giá vàng hướng trở lại ngưỡng 4.500 USD/ounce.

Số liệu công bố tuần trước cho thấy Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) đã tăng lượng vàng dự trữ trong tháng 7, với mức mua vào cao nhất kể từ tháng 10/2023. Động thái này cho thấy nhu cầu từ các ngân hàng trung ương tiếp tục là một yếu tố hỗ trợ quan trọng đối với giá vàng, trong bối cảnh nhà đầu tư tìm kiếm các tài sản được xem là kênh bảo toàn giá trị.

Bên cạnh đó, triển vọng chính sách tiền tệ của Fed tiếp tục là yếu tố có ảnh hưởng lớn đến giá vàng. Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 9 ở mức 52% và tại cuộc họp tháng 12 là 81%. Những kỳ vọng này có thể tiếp tục thay đổi tùy thuộc vào số liệu lạm phát và các chỉ báo kinh tế khác được công bố trong những tuần tới.

Tại Việt Nam, phiên 10/8, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 141,1-144,1 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng trong nước đi xuống, giao dịch quanh mức 143,5 triệu đồng Giá vàng trong nước sáng 10/8 giảm nhẹ, giao dịch quanh mức 143,5 triệu đồng, chênh lệch giá vàng nội địa và thế giới thu hẹp còn 6 triệu đồng/lượng, tỷ giá USD tiếp tục tăng.