Tỉnh Bắc Ninh tham vọng vào nhóm dẫn đầu cả nước về bán lẻ số

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh, từ nay đến năm 2030, Bắc Ninh đẩy mạnh phát triển hệ sinh thái bán lẻ gắn với thương mại điện tử và logistics xanh.

Bắc Ninh phát triển thị trường bán lẻ theo hướng văn minh, hiện đại, hội nhập và chuyển đổi số; phát huy lợi thế của tỉnh, kết nối sản xuất-lưu thông- phân phối-tiêu dùng, mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh; tạo động lực thúc đẩy tiêu dùng nội địa, kích cầu thị trường, nâng cao giá trị hàng hóa, dịch vụ, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP của tỉnh.

Bắc Ninh phát triển thị trường bán lẻ theo hướng chuyên nghiệp và bền vững; lấy hiệu quả phục vụ người tiêu dùng làm trung tâm; thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong hoạt động phân phối; hình thành hệ sinh thái bán lẻ gắn với thương mại điện tử, logistics xanh, truy xuất nguồn gốc và tiêu dùng bền vững.

Đồng thời, tăng cường liên kết giữa bán lẻ với các lĩnh vực du lịch, văn hóa, giải trí và kinh tế đêm, nhằm mở rộng không gian tiêu dùng và trải nghiệm mua sắm của người dân và du khách; hệ thống phân phối đồng bộ gắn với xuất khẩu, góp phần ổn định cung cầu, phát triển thị trường trong tỉnh và nâng cao giá trị hàng hóa, dịch vụ của tỉnh Bắc Ninh.

Từ nay đến năm 2030, Bắc Ninh sẽ phát triển đa dạng các mô hình không gian mua sắm-dịch vụ-giải trí, các tuyến phố thương mại và các hoạt động kinh tế ban đêm, gắn với du lịch, văn hóa và trải nghiệm tiêu dùng, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt 11-13%/năm; trong đó, dịch vụ chiếm khoảng 19,2%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng (chưa loại trừ yếu tố giá) đạt tốc độ tăng bình quân 16-17%/năm.

Cùng với đó, Bắc Ninh phát triển mạnh thương mại điện tử, kinh tế số bán lẻ; phấn đấu doanh số thương mại điện tử bán lẻ chiếm trên 30% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của tỉnh vào năm 2030; ít nhất 50% doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh có hoạt động bán hàng trên sàn thương mại điện tử hoặc nền tảng số.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Nguyễn Huy Thành/TTXVN)

Bắc Ninh cũng đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, gắn với phát triển đô thị thông minh và minh bạch hóa giao dịch; tỷ lệ giao dịch không dùng tiền mặt đạt tối thiểu 80% tại hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và cửa hàng tiện lợi; 50% giao dịch tại chợ dân sinh được thanh toán qua mã QR hoặc ví điện tử.

Thời gian tới, Bắc Ninh tập trung xây dựng, triển khai lộ trình chuyển đổi số cho toàn ngành bán lẻ, hướng tới đưa Bắc Ninh trở thành một trong các trung tâm thương mại điện tử và bán lẻ số nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước.

Bên cạnh tập trung phát triển hệ thống hạ tầng bán lẻ, logistics thông minh, hiện đại và thân thiện với môi trường, Bắc Ninh triển khai hiệu quả chính sách đặc thù hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại gắn với phát triển thị trường bán lẻ hiện đại; hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp bán lẻ trong quá trình hội nhập; thúc đẩy tiêu dùng bền vững, nâng cao vai trò hàng Việt gắn với phát triển bán lẻ xanh.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh cho biết thêm, thời gian tới Bắc Ninh đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ, đưa Bắc Ninh vào nhóm dẫn đầu cả nước về thương mại điện tử và bán lẻ số; xây dựng nền tảng Big Data và AI dự báo thị trường; mở các khóa đào tạo, tập huấn ứng dụng công nghệ, AI bán hàng cho doanh nghiệp, hợp tác xã và tiểu thương chợ dân sinh.

Ngoài ra, Bắc Ninh quan tâm xúc tiến đầu tư Khu thương mại tự do, trung tâm mua sắm Outlet, trung tâm logistics, kho lạnh tại khu vực sân bay Gia Bình. Tăng cường liên kết vùng tiêu thụ hàng hóa với Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và vùng Đồng bằng sông Hồng. Mở rộng hợp tác với các tập đoàn bán lẻ quốc tế và các sàn thương mại điện tử xuyên biên giới để tiếp nhận công nghệ và mô hình quản trị tiên tiến. Kiểm soát chặt chẽ chất lượng, nguồn gốc hàng hóa trên không gian mạng; xây dựng hệ thống cảnh báo sớm lừa đảo trực tuyến và bảo vệ an toàn dữ liệu cá nhân của người tiêu dùng.

Bảy tháng đầu năm 2026, hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh diễn ra sôi động, đạt mức tăng trưởng khá do tác động của một số yếu tố như thực hiện chính sách về mức giảm thuế giá trị gia tăng, nhiều cơ sở kinh doanh đã áp dụng mạnh mẽ nền tảng thương mại điện tử phát huy hiệu quả.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa 7 tháng năm 2026 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ước đạt 68.700 tỷ đồng, tăng 17,83% so cùng kỳ năm trước.

Hầu hết các ngành dịch vụ ở tỉnh đều có mức tăng so cùng kỳ, nhờ đó tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ 7 tháng năm 2026 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ước đạt gần 112.740 tỷ đồng.

Đáng chú ý, công tác xúc tiến, tiêu thụ vải thiều niên vụ 2026 đã được Bắc Ninh triển khai quyết liệt với sự đồng hành của các cấp chính quyền, doanh nghiệp, hợp tác xã, hệ thống phân phối, logistics và các nền tảng thương mại điện tử.

Tổng sản lượng thu hoạch vải thiều toàn tỉnh năm 2026 đạt 131.560 tấn; trong đó, vải chín sớm đạt khoảng 50.725 tấn; vải thiều chính vụ đạt khoảng 80.835 tấn. Doanh thu từ vải thiều và các dịch vụ phụ trợ ước đạt khoảng trên 9.000 tỷ đồng (tăng 44,2% so với năm 2025)./.

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