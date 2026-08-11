Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng cho hội chợ du lịch quốc tế quy mô lớn

Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 20 dự kiến quy tụ hơn 520 đơn vị, 260 người mua quốc tế và khoảng 30.000 lượt khách

Hiện nay Thành phố Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị cho Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 20 (ITE HCMC 2026), diễn ra từ ngày 27-29/8 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC). Đây là kỳ hội chợ được tổ chức với quy mô lớn nhất sau 20 năm hình thành và phát triển.

Theo Ban tổ chức, Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh 2026 dự kiến có hơn 520 đơn vị triển lãm và thương hiệu, 34 tỉnh, thành phố, 260 người mua quốc tế đến từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, khoảng 600 đại biểu quốc tế cùng 50 đoàn đại biểu cấp cao. Khoảng 30.000 lượt khách tham quan được dự kiến trong 3 ngày diễn ra hội chợ.

Điểm đáng chú ý là hơn 21.000 cuộc hẹn giao thương B2B đã được sắp xếp trước giữa các doanh nghiệp du lịch Việt Nam và người mua quốc tế. Hoạt động này nhằm tạo cơ hội tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường và kết nối sản phẩm du lịch Việt Nam với các thị trường nước ngoài.

Trong khuôn khổ hội chợ, TP.HCM đồng thời đăng cai 3 Hội nghị Bộ trưởng Du lịch của các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mê Kông gồm CLV, ACMECS và CLMV. Nhiều tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và đối tác lớn cũng tham gia các diễn đàn, hội thảo về du lịch MICE, du lịch y tế, trí tuệ nhân tạo, phát triển bền vững và xây dựng thương hiệu điểm đến.

Bên cạnh hoạt động giao thương dành cho doanh nghiệp, hội chợ mở cửa không gian trải nghiệm cho người dân và du khách với các chương trình giới thiệu điểm đến, sản phẩm du lịch, kích cầu, OCOP, ẩm thực, văn hóa và nghệ thuật.

Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức lần đầu năm 2005. Từ khoảng 210 đơn vị triển lãm, 120 người mua quốc tế và hơn 3.200 cuộc hẹn B2B trong những năm đầu, đến năm 2026, quy mô hội chợ đã tăng lên hơn 520 đơn vị, 260 người mua quốc tế và hơn 21.000 cuộc hẹn giao thương.

Với công tác chuẩn bị được triển khai đồng bộ, Thành phố Hồ Chí Minh đang sẵn sàng cho kỳ Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 20, hướng đến tăng cường kết nối doanh nghiệp trong nước với các thị trường quốc tế và quảng bá điểm đến Việt Nam./.

ITE HCMC 2026 quy tụ loạt diễn đàn về MICE, AI và thương hiệu điểm đến Ban tổ chức dự kiến đón khoảng 600 đại biểu quốc tế, hơn 500 doanh nghiệp trong nước, quốc tế; 260 người mua quốc tế đến từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, tạo ra khoảng 26.000 cuộc hẹn giao thương.