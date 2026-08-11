Huế tổ chức Lễ hội Điện Huệ Nam, dự kiến thu hút 30.000 người

Lễ hội Điện Huệ Nam, một trong những lễ hội tín ngưỡng đặc sắc của xứ Huế, sẽ diễn ra từ ngày 20-22/8, trong khuôn khổ Lễ hội mùa Thu-Festival Huế 2026.

Ban tổ chức dự kiến sự kiện thu hút khoảng 20.000-30.000 người tham gia.

Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, các hoạt động chính của lễ hội được tổ chức tại Điện Huệ Nam (Điện Hòn Chén), đình làng Hải Cát và Điện thờ Thánh Mẫu tại số 352 Chi Lăng, phường Phú Xuân, Thành phố Huế.

Điểm nhấn của lễ hội là các nghi lễ rước Thánh Mẫu, cung nghinh Hội đồng Tứ Phủ và các hoạt động tín ngưỡng diễn ra trên sông Hương, tạo nên không gian văn hóa tâm linh đặc trưng của vùng đất cố đô.

Ngày 20/8, lễ rước Thánh Mẫu sẽ khởi hành từ Điện thờ Thánh Mẫu tại 352 Chi Lăng lên Điện Huệ Nam. Sau lễ khai hội, cáo yết, các hoạt động hành hương tiếp tục được tổ chức.

Ngày 21/8 diễn ra lễ chánh tế, cầu nguyện quốc thái dân an; đồng thời tổ chức nghi lễ cung nghinh Thánh Mẫu và Hội đồng Tứ Phủ lên đình làng Hải Cát. Ngày 22/8, lễ chánh tế được tiến hành tại đình làng Hải Cát, sau đó đoàn hồi loan về Điện Huệ Nam và Điện thờ Thánh Mẫu, khép lại chuỗi hoạt động của lễ hội.

Trong thời gian từ ngày 18-22/8, du khách được miễn vé tham quan Điện Huệ Nam.

Người hành hương tham gia lễ hội Điện Huệ Nam. (Ảnh: Văn Dũng-TTXVN)

Lễ hội Điện Huệ Nam là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, gắn với thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt-di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh.

Nằm trên núi Ngọc Trản, bên sông Hương, Điện Huệ Nam, còn gọi là Điện Hòn Chén, là nơi thờ Thánh Mẫu Thiên Y A Na, Nữ thần Ponagar cùng nhiều vị thần khác. Lễ hội rước Mẫu trên sông Hương được tổ chức định kỳ hai lần mỗi năm vào tháng 3 và tháng 7 âm lịch, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Trong khuôn khổ các hoạt động trước lễ hội, ngày 19/8, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp Viện Nghiên cứu và Phát triển Đạo Mẫu Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội Điện Huệ Nam trong đời sống đương đại”.

Hội thảo nhằm đánh giá các giá trị lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng của lễ hội, đồng thời trao đổi giải pháp quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản trong bối cảnh hiện nay.

Lễ hội Điện Huệ Nam mùa Thu năm nay được kỳ vọng tiếp tục góp phần quảng bá giá trị văn hóa, tín ngưỡng đặc sắc của Huế, đồng thời tạo điểm nhấn cho chuỗi hoạt động Festival Huế 2026./.

Lễ hội Điện Huệ Nam 2026: Khơi dậy sức mạnh văn hóa từ di sản quốc gia Lễ hội Điện Huệ Nam thu hút hàng vạn người dân và du khách tham gia vào không gian văn hóa cộng đồng sôi nổi. Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này đang trở thành "sứ giả" quảng bá di sản Huế..