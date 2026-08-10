Trung Quốc áp thuế chống bán phá giá tạm thời với hồ đào Mỹ, Mexico

Trung Quốc ngày 10/8 thông báo áp dụng các biện pháp chống bán phá giá tạm thời đối với quả hồ đào (pecans) nhập khẩu từ Mỹ và Mexico, trong động thái mới làm gia tăng căng thẳng thương mại trước thềm cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, từ ngày 11/8, hồ đào của các doanh nghiệp Mexico sẽ chịu mức thuế chống bán phá giá từ 17,8% đến 51,6%, tùy nhà sản xuất và xuất khẩu. Trong khi đó, hồ đào của các doanh nghiệp Mỹ chịu mức thuế thống nhất 54,3%. Các mức thuế được áp dụng dưới hình thức tiền đặt cọc trong thời gian điều tra.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết cuộc điều tra chống bán phá giá được khởi xướng từ tháng 9/2025. Kết luận sơ bộ cho rằng hồ đào nhập khẩu từ Mỹ và Mexico được bán tại thị trường Trung Quốc với giá thấp hơn giá trị thông thường, gây thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất hồ đào trong nước và có mối liên hệ nhân quả giữa hành vi bán phá giá với thiệt hại này.

Đối với các doanh nghiệp Mỹ, mức thuế 54,3% cao hơn đáng kể so với mức áp dụng cho phần lớn các doanh nghiệp Mexico. Theo các nguồn tin về ngành, việc các doanh nghiệp Mỹ không hợp tác với cuộc điều tra là một trong những yếu tố dẫn tới việc Trung Quốc áp dụng mức thuế chung cao đối với hàng hóa của Mỹ.

Mỹ là một trong những nguồn cung hồ đào quan trọng của Trung Quốc. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), xuất khẩu hồ đào của Mỹ sang Trung Quốc đạt khoảng 11.017 tấn trong năm 2024. Trung Quốc bắt đầu điều tra chống bán phá giá đối với hồ đào Mỹ và Mexico từ tháng 9/2025, với giai đoạn xem xét hành vi bán phá giá là năm 2024.

Các biện pháp mới được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ-Trung vẫn kéo dài, dù hai bên đang chuẩn bị cho khả năng Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình gặp nhau tại Mỹ vào tháng 9. Trung Quốc gần đây cũng áp dụng hoặc cảnh báo áp dụng các biện pháp thương mại đối với một số sản phẩm Mỹ trong khi Washington tiếp tục sử dụng thuế quan và những biện pháp hạn chế thương mại đối với Trung Quốc.

Đối với ngành hồ đào Mỹ, động thái của Bắc Kinh có thể làm giảm khả năng tiếp cận một thị trường xuất khẩu quan trọng và gây thêm áp lực lên giá nông sản. Dữ liệu của Hội đồng Hồ đào Mỹ cho thấy xuất khẩu hồ đào Mỹ sang Trung Quốc đã giảm đáng kể trong những năm gần đây, trong khi Trung Quốc gia tăng nguồn cung từ Nam Phi. Cơ quan này nhận định cuộc điều tra chống bán phá giá có thể tiếp tục gây khó khăn cho các nhà xuất khẩu Mỹ.

Việc Bắc Kinh lựa chọn một mặt hàng nông sản tương đối nhỏ về giá trị nhưng có ý nghĩa đối với các bang sản xuất hồ đào của Mỹ cũng cho thấy nông nghiệp tiếp tục là một lĩnh vực dễ bị tác động trong quan hệ thương mại Mỹ-Trung. Biện pháp mới có thể tạo thêm sức ép đối với Washington trước các cuộc đàm phán thương mại và cuộc gặp cấp cao dự kiến vào tháng 9./.

Trung Quốc áp thuế tiêu thụ với pin lithium-ion và tấm pin năng lượng mặt trời Trung Quốc sẽ áp thuế tiêu thụ với pin lithium-ion và tấm pin năng lượng Mặt Trời từ tháng 9 nhằm điều chỉnh chính sách thuế và ứng phó tình trạng dư thừa công suất trong ngành công nghiệp chiến lược.