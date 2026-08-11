Giá vàng trong nước tăng mạnh, giao dịch quanh mức 145,5 triệu đồng

Giá vàng trong nước sáng nay (11/8) tăng mạnh, trong khi tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng thêm 25 đồng.

Vào thời điểm 9 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Phú Quý, Doji cùng giao dịch ở mức 142,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 145,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Mức giá này tăng 1,4 triệu đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Cùng xu hướng trên, tại Công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 142,5-145,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), cũng tăng 1,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu đang được giao dịch cao hơn 1 triệu đồng/lượng so với vàng SJC, theo đó giá vàng nhẫn niêm yết 142,4-146,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 1,4 triệu đồng.

Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tiếp tục được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức 3-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.426 USD/ounce, tăng 82 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 140,6 triệu đồng/lượng. Như vậy, khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng SJC và giá vàng thế giới đã thu hẹp còn 6 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.516 đồng/USD, tăng 25 đồng.

Trong khi đó, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại lại được điều chỉnh khác nhau. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 26.040-26.350 đồng/USD (mua vào-bán ra), không có biến động; Ngân hàng BIDV giao dịch ở mức 25.970-26.350 đồng/USD, giảm 50 đồng/USD.

Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mức 25.940-26.330 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 50 đồng so với chốt phiên trước./.

Giá vàng trong nước đảo chiều, tăng 600.000 đồng phiên chiều nay Giá vàng trong nước bật tăng 600.000 đồng/lượng theo đà tăng của giá vàng thế giới, đạt mức cao mới và thu hẹp chênh lệch với giá quốc tế.