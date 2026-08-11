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Giá vàng trong nước tăng mạnh, giao dịch quanh mức 145,5 triệu đồng

Giá vàng trong nước sáng 11/8 tăng 1,4 triệu đồng/lượng theo đà tăng của thị trường thế giới, trong khi tỷ giá USD biến động nhẹ, ảnh hưởng thị trường vàng Việt Nam.

Hạnh Dung
Giá vàng trong nước tăng mạnh, giao dịch quanh mức 145,5 triệu đồng. (Ảnh: Vietnam+)
Giá vàng trong nước tăng mạnh, giao dịch quanh mức 145,5 triệu đồng. (Ảnh: Vietnam+)

Giá vàng trong nước sáng nay (11/8) tăng mạnh, trong khi tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng thêm 25 đồng.

Vào thời điểm 9 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Phú Quý, Doji cùng giao dịch ở mức 142,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 145,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Mức giá này tăng 1,4 triệu đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Cùng xu hướng trên, tại Công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 142,5-145,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), cũng tăng 1,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu đang được giao dịch cao hơn 1 triệu đồng/lượng so với vàng SJC, theo đó giá vàng nhẫn niêm yết 142,4-146,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 1,4 triệu đồng.

Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tiếp tục được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức 3-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.426 USD/ounce, tăng 82 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 140,6 triệu đồng/lượng. Như vậy, khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng SJC và giá vàng thế giới đã thu hẹp còn 6 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.516 đồng/USD, tăng 25 đồng.

Trong khi đó, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại lại được điều chỉnh khác nhau. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 26.040-26.350 đồng/USD (mua vào-bán ra), không có biến động; Ngân hàng BIDV giao dịch ở mức 25.970-26.350 đồng/USD, giảm 50 đồng/USD.

Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mức 25.940-26.330 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 50 đồng so với chốt phiên trước./.

(Vietnam+)
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