Triển vọng mở lại eo biển Hormuz mờ nhạt, giá dầu bật tăng 5%

Giá dầu thế giới tăng khoảng 5% trong phiên giao dịch ngày 10/8, sau khi những bất đồng giữa Iran và Mỹ về các điều kiện để mở lại eo biển Hormuz làm gia tăng lo ngại nguồn cung dầu mỏ toàn cầu sẽ tiếp tục bị thắt chặt.

Chốt phiên này, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 4,17 USD (4,99%) lên 87,72 USD/thùng; còn giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 3,95 USD (5,05%) lên 82,13 USD/thùng. Đây là mức tăng mạnh nhất của cả hai loại dầu kể từ ngày 29/7.

Trong tuần trước, giá dầu Brent và WTI cùng giảm hơn 7%, khi thị trường kỳ vọng Iran và Oman đạt được thỏa thuận cho phép mở lại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, những tuyên bố mới nhất từ Tehran và Washington đã làm suy yếu kỳ vọng này, qua đó thúc đẩy hoạt động mua vào và đẩy giá dầu tăng mạnh trở lại.

Iran cho biết đang tiến gần tới một thỏa thuận cuối cùng với Oman về việc xác định các tuyến hàng hải mới qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Tehran nhấn mạnh Mỹ phải đáp ứng một số điều kiện trước khi tuyến đường thủy chiến lược này được mở cửa trở lại, trong đó có việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt, đưa ra khoản bồi thường và chấm dứt các mối đe dọa quân sự.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi ngày 9/8 cho biết Tehran sẽ không nối lại đàm phán trong khi Washington chưa thực hiện đầy đủ một thỏa thuận tạm thời được ký hồi tháng 6.

Những diễn biến trên làm gia tăng lo ngại tình trạng gián đoạn nguồn cung qua eo biển Hormuz có thể kéo dài. Một quan chức cấp cao phụ trách giao dịch của ngân hàng BOK Financial, nhận định thị trường đang đánh giá khả năng thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran bị trì hoãn, trong khi các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu và tàu chở dầu của Nga tiếp tục gây thêm sức ép đối với nguồn cung. Với những yêu cầu mới từ phía Iran, phần lớn nhà giao dịch cho rằng tình trạng nguồn cung dầu thắt chặt trong ngắn hạn có khả năng kéo dài hơn dự kiến.

Eo biển Hormuz hiện là một trong những điểm nghẽn quan trọng nhất đối với thị trường năng lượng toàn cầu. Trước khi xung đột tại Trung Đông bùng phát vào cuối tháng 2, khoảng 1/5 lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của thế giới được vận chuyển qua tuyến đường biển chiến lược này.

Việc eo biển tiếp tục bị hạn chế hoạt động vì vậy có thể làm gia tăng đáng kể chi phí vận chuyển và gây sức ép lên nguồn cung năng lượng quốc tế./.

Giá dầu tiếp tục leo thang khi rủi ro gián đoạn nguồn cung gia tăng Giá dầu tiếp tục đi lên trong phiên sáng 10/8 khi những bất ổn quanh Eo biển Hormuz và các cuộc tấn công mới tại Trung Đông làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung.