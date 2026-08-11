Tây Ninh: Mở thêm không gian để kinh tế tư nhân bứt phá

Sau hợp nhất tỉnh Tây Ninh và Long An, không gian phát triển mới đang mở ra dư địa lớn để khu vực kinh tế tư nhân phát huy vai trò, mở rộng đầu tư và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị.

Trong bối cảnh thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, việc tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, tháo gỡ điểm nghẽn và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp được xem là yếu tố quan trọng để Tây Ninh hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Theo ông Trịnh Văn Hải, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh, khu vực doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đang có vai trò rất quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Hiện địa phương có trên 36.000 doanh nghiệp với tổng vốn khoảng 957.000 tỷ đồng; hơn 3.000 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư 771.000 tỷ đồng và trên 2.000 dự án FDI với vốn đăng ký 26 tỷ USD. Quy mô này tạo nên nguồn lực đáng kể cho phát triển sản xuất, kinh doanh và đóng góp vào tăng trưởng của tỉnh.

Ông Trịnh Văn Hải cho rằng để cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng tỉnh thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, Tây Ninh cần có những chính sách đột phá, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Cùng với đó, tỉnh cần tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là nhân lực phục vụ các ngành, lĩnh vực ưu tiên; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tiếp tục cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Việc cải thiện thực chất các chỉ số PCI, PAR INDEX, SIPAS và PAPI cũng là yêu cầu được cộng đồng doanh nghiệp quan tâm.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Xuân Anh/TTXVN)

Từ góc nhìn của doanh nghiệp trực tiếp hoạt động sản xuất, kinh doanh, ông Võ Quốc Thắng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Dongtam Group, đánh giá việc hợp nhất Tây Ninh và Long An cùng với triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp không chỉ là thay đổi về địa giới hành chính hay tổ chức bộ máy, mà còn mở ra một không gian phát triển mới, tạo điều kiện tổ chức lại nguồn lực và nâng cao năng lực liên kết của tỉnh trong vùng Đông Nam Bộ.

Theo ông Võ Quốc Thắng, những lợi thế của hai địa phương trước đây có tính bổ trợ rõ nét. Long An có nền tảng nông nghiệp, công nghiệp, các khu công nghiệp và vị trí kết nối Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng bằng sông Cửu Long và hướng ra biển; trong khi Tây Ninh có lợi thế về kinh tế cửa khẩu, quỹ đất, nông nghiệp, công nghiệp, năng lượng và du lịch.

Khi được tích hợp trong một quy hoạch thống nhất, các lợi thế này có thể hình thành chuỗi giá trị liên hoàn từ vùng nguyên liệu, sản xuất, khu công nghiệp đến logistics, cảng biển và thị trường xuất khẩu.

Ông Thắng cũng đánh giá cao những nỗ lực của chính quyền Tây Ninh trong việc ổn định bộ máy sau sắp xếp đơn vị hành chính, bảo đảm tiếp nhận và giải quyết thủ tục không bị gián đoạn; đồng thời tăng cường phân cấp và đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp.

Tuy nhiên, theo ông Thắng, hiệu quả cuối cùng cần được đo bằng thời gian xử lý hồ sơ, tính tuân thủ và mức độ hài lòng của doanh nghiệp.

Một trong những vấn đề được doanh nghiệp đặc biệt kỳ vọng là việc cụ thể hóa quy hoạch sau hợp nhất. Theo Chủ tịch Hội đồng Quản trị Dongtam Group, quy hoạch cần sớm được chuyển thành danh mục dự án, quỹ đất sạch, nguồn lực thực hiện và lộ trình đầu tư hạ tầng giao thông kết nối khu công nghiệp, cửa khẩu, cảng biển với các trung tâm kinh tế trong vùng một cách rõ ràng, đồng bộ.

Từ thực tiễn hoạt động trong các lĩnh vực vật liệu xây dựng, bất động sản công nghiệp, cảng biển và logistics, ông Võ Quốc Thắng cho rằng khi khu công nghiệp, cụm công nghiệp được kết nối đồng bộ với mạng lưới giao thông và cảng biển, doanh nghiệp có thể rút ngắn thời gian vận chuyển, tối ưu chi phí logistics và nâng cao năng lực cạnh tranh. Tây Ninh có thể hướng tới hình thành các hành lang công nghiệp-đô thị-dịch vụ, kết nối nơi sản xuất với trung tâm tiêu dùng, cửa khẩu và cảng biển.

Những ý kiến từ cộng đồng doanh nghiệp cho thấy, để tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW đi vào thực tiễn, điều quan trọng là tiếp tục xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi, bình đẳng; đồng thời khơi thông các nguồn lực để doanh nghiệp tư nhân mạnh dạn đầu tư, đổi mới và mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Trong số đó, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cần được triển khai đồng bộ với đầu tư hạ tầng và hoàn thiện quy hoạch. Đây cũng là điều kiện để những lợi thế mới về không gian, quy mô và liên kết vùng sau hợp nhất được chuyển hóa thành năng suất, sức cạnh tranh và các động lực tăng trưởng mới.

Với cộng đồng doanh nghiệp, sự ổn định của môi trường đầu tư cùng khả năng giải quyết nhanh, rõ và hiệu quả các khó khăn, vướng mắc sẽ là yếu tố quan trọng để củng cố niềm tin và thúc đẩy dòng vốn đầu tư. Khi chính quyền và doanh nghiệp cùng hướng tới mục tiêu phát triển, khu vực kinh tế tư nhân sẽ có thêm điều kiện phát huy vai trò là một động lực quan trọng của nền kinh tế, góp phần đưa Tây Ninh trở thành một cực tăng trưởng năng động của vùng Đông Nam Bộ./.

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