Xuất khẩu chủ lực của Singapore tăng mạnh nhờ làn sóng AI

Ngày 11/8, Cơ quan Phát triển Doanh nghiệp Singapore (Enterprise Singapore) cho biết xuất khẩu nội địa phi dầu mỏ (NODX) của nước này trong quý 2/2026 tăng 27,4% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ nhu cầu mạnh đối với các sản phẩm điện tử phục vụ phát triển cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) trên toàn cầu.

Mức tăng trên cao hơn đáng kể so với 9,6% trong quý 1, cho thấy lĩnh vực xuất khẩu của Singapore đang được hưởng lợi rõ rệt từ làn sóng đầu tư vào AI.

Trên cơ sở kết quả tích cực trong nửa đầu năm, Enterprise Singapore đã nâng mạnh dự báo tăng trưởng NODX cả năm 2026 lên 14-16%, so với mức dự báo 3-5% trước đó.

Điện tử tiếp tục là động lực chính của tăng trưởng xuất khẩu. Trong giai đoạn từ tháng 4-6, xuất khẩu điện tử tăng 88,1% so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi đã tăng 57,8% trong ba tháng đầu năm. Đáng chú ý, xuất khẩu vi mạch tích hợp, trong đó có chất bán dẫn, tăng 91,9%, trong khi xuất khẩu thiết bị lưu trữ dạng đĩa tăng tới 182,5%.

Sự phát triển nhanh chóng của AI đang thúc đẩy nhu cầu toàn cầu đối với chất bán dẫn và các thiết bị điện tử phục vụ vận hành trung tâm dữ liệu.

Xu hướng này mang lại động lực đáng kể cho các nền kinh tế sản xuất và xuất khẩu công nghệ tại châu Á, trong đó có Singapore, giúp giảm bớt tác động bất lợi từ cuộc xung đột tại Iran và các biện pháp thuế quan của Mỹ. Nhu cầu xuất khẩu liên quan đến AI cũng thúc đẩy mạnh hoạt động sản xuất của Singapore. Nhờ đó, nền kinh tế nước này đạt mức tăng trưởng trung bình 6,1% trong 6 tháng đầu năm 2026.

Cùng ngày, Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore (MTI) nâng dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2026 lên 4,5-5,5%, từ mức 2-4% trước đó.

MTI cho biết việc điều chỉnh phản ánh kết quả kinh tế tốt hơn dự kiến trong nửa đầu năm cũng như triển vọng thuận lợi hơn nhờ tốc độ gia tăng đầu tư vốn liên quan đến AI trên toàn cầu.

Tuy nhiên, các cơ quan Singapore cũng cảnh báo đà tăng trưởng dựa nhiều vào AI đi kèm những rủi ro nhất định.

Theo MTI, nếu tâm lý của giới đầu tư đối với chi tiêu vốn cho AI trên toàn cầu bất ngờ chuyển sang thận trọng, thị trường tài chính có thể chứng kiến những đợt điều chỉnh mạnh, từ đó tác động lan rộng sang các hoạt động kinh tế khác.

Những lo ngại này cũng được phản ánh trong cuộc khảo sát các nhà dự báo kinh tế tư nhân do Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) thực hiện hồi tháng Sáu.

60% số người được hỏi coi nguy cơ "bong bóng AI" đổ vỡ là một trong những rủi ro đối với triển vọng kinh tế Singapore, trong đó 15% đánh giá đây là mối lo ngại lớn nhất.

Dù vậy, kết quả xuất khẩu quý 2 cho thấy làn sóng đầu tư AI hiện vẫn là một trong những động lực quan trọng nhất đối với lĩnh vực sản xuất, thương mại và tăng trưởng kinh tế Singapore trong năm 2026./.

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