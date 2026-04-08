Singapore đối mặt với nguy cơ an ninh và kinh tế từ xung đột Trung Đông

Bộ trưởng Nội vụ nước này Kasiviswanathan Shanmugam đánh giá xung đột tại Trung Đông đã làm gia tăng đáng kể các nguy cơ an ninh trên toàn cầu, trong đó có Singapore, khi sự tham gia của các quốc gia, lực lượng ủy nhiệm và mạng lưới vũ trang làm tăng khả năng xảy ra các vụ tấn công và lan rộng bất ổn ra ngoài khu vực.

Trả lời chất vấn tại Quốc hội ngày 8/4, Bộ trưởng Shanmugam cho biết kể từ khi xung đột Hamas-Israel leo thang hồi tháng 10/2023 đến xung đột giữa Mỹ-Israel với Iran hiện nay, Cục An ninh Nội địa Singapore (ISD) đã bắt giữ hoặc áp dụng lệnh hạn chế đối với 6 công dân nước này bị cực đoan hóa do tác động của tình hình Trung Đông.

Theo ông, các tổ chức khủng bố và lực lượng liên quan đã lợi dụng tình hình để phát tán, tuyên truyền trên Internet, biện minh cho bạo lực và kích động tấn công, qua đó làm gia tăng nguy cơ tự cực đoan hóa.

Bộ trưởng Nội vụ Singapore nhấn mạnh một xã hội cảnh giác và đoàn kết là tuyến phòng thủ hiệu quả nhất trước các mối đe dọa này. Ông Shanmugam kêu gọi người dân duy trì cảnh giác, kịp thời báo cáo các hoạt động đáng ngờ, đồng thời kiên quyết bác bỏ các luận điệu cực đoan hoặc gây chia rẽ xã hội. Ông cũng đề cập tới chiến dịch mới của phong trào SGSecure - sáng kiến được triển khai từ năm 2016 nhằm nâng cao nhận thức, huấn luyện và huy động người dân tham gia phòng chống khủng bố, như một lời nhắc nhở về vai trò của mỗi cá nhân trong bảo đảm an ninh quốc gia.

Ngoài khía cạnh an ninh, ông Shanmugam cho biết xung đột Trung Đông cũng gây ra những thách thức về kinh tế, đặc biệt là giá nhiên liệu và nguồn cung thực phẩm. Ông lưu ý người dân cần chuẩn bị cho khả năng một số mặt hàng thực phẩm nhập khẩu bị gián đoạn và nên linh hoạt lựa chọn các sản phẩm thay thế, trong bối cảnh Singapore chỉ dự trữ các mặt hàng thiết yếu. Dù một số quốc gia đã áp dụng biện pháp hạn chế xuất khẩu hoặc phân phối nhiên liệu, Singapore hiện chưa cần triển khai các biện pháp tương tự.

Tuy nhiên, ông cảnh báo nếu gián đoạn nguồn cung gia tăng, không thể loại trừ khả năng ảnh hưởng tới nguồn cung năng lượng và điện trong nước, dù hiện tại kịch bản này vẫn có xác suất thấp.

Cùng ngày, Bộ Bền vững và Môi trường Singapore (MSE) cùng Cơ quan Môi trường Quốc gia (NEA) đã yêu cầu tất cả các cơ quan, đơn vị thuộc khu vực công triển khai các biện pháp tiết kiệm năng lượng nhằm giảm tiêu thụ điện.

Các biện pháp bao gồm đặt nhiệt độ điều hòa ở mức từ 25 độ C trở lên, tắt hoặc rút nguồn các thiết bị không thiết yếu khi không sử dụng. Các bộ, cơ quan nhà nước và các tổ chức công lập cũng được chỉ đạo áp dụng ngay việc “quản lý chủ động” thời gian vận hành của điều hòa, hệ thống chiếu sáng và thang máy.

Bên cạnh đó, các cơ quan sẽ đẩy nhanh việc lắp đặt các hệ thống tiết kiệm năng lượng như đèn LED, cảm biến thông minh, đồng thời thay thế thiết bị điện bằng các sản phẩm có hiệu suất cao hơn, như những thiết bị đạt mức đánh giá tiết kiệm năng lượng cao nhất.

Không chỉ khu vực công, chính phủ cũng kêu gọi doanh nghiệp và người dân chung tay tiết kiệm năng lượng và tài nguyên, thông qua việc sử dụng phương tiện giao thông công cộng, lựa chọn thiết bị tiết kiệm điện và thay đổi thói quen sinh hoạt. Giá xăng và điện tại Singapore đã tăng khi xung đột tại Trung Đông leo thang. Nếu xung đột kéo dài, lạm phát tại các thị trường cung ứng của Singapore có thể tăng cao, kéo theo giá nhập khẩu tiếp tục leo thang./.

Tổng thống Singapore cảnh báo cơn bão bất ổn chính trị toàn cầu kéo dài Tổng thống Tharman cho rằng khó khăn kinh tế chưa phải là rủi ro nghiêm trọng nhất và kêu gọi người dân Singapore chuẩn bị tâm thế trước một giai đoạn bất ổn kéo dài của môi trường chính trị toàn cầu.