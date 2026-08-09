Hà Nội xác minh cửa hàng xăng dầu còn hơn 5.400 lít xăng nhưng báo hết

Ngày 9/8, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội cho biết đã giao Đội Quản lý thị trường số 13 kiểm tra, xác minh phản ánh về việc Cửa hàng xăng dầu 386 thuộc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386, tại số 7 đường Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đỉnh, thành phố Hà Nội, có thời điểm không bán xăng, trong khi số liệu cửa hàng cung cấp cho lực lượng chức năng cho thấy vẫn còn hơn 5.400 lít xăng E10 trong các bể chứa.

Theo phản ánh, khoảng 15 giờ ngày 8/8, một số người dân đến Cửa hàng xăng dầu 386 để mua xăng nhưng được thông báo cửa hàng hết xăng và phải tìm điểm bán khác.

Ghi nhận tại thời điểm này, khu vực các trụ bơm của cửa hàng không có phương tiện vào tiếp nhiên liệu, hoạt động bán hàng khá vắng. Phía trước khu vực trụ bơm có ghế được đặt tại lối phương tiện đi vào.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã giao Đội Quản lý thị trường số 13 kiểm tra, nắm bắt tình hình hoạt động tại cửa hàng.

Làm việc với lực lượng Quản lý thị trường, ông Hoàng Tuấn Hùng, Cửa hàng trưởng Cửa hàng xăng dầu 386, cho biết tại thời điểm 15 giờ ngày 8/8, cửa hàng còn 4.000 lít dầu trong một bể chứa.

Đối với xăng E10, theo số liệu do cửa hàng cung cấp, ba bể chứa lần lượt còn 798 lít, 1.664 lít và 2.947 lít. Tổng lượng xăng E10 được cửa hàng báo cáo còn trong ba bể tại thời điểm trên là 5.409 lít.

Đáng chú ý, số liệu do Cửa hàng xăng dầu 386 cung cấp cho lực lượng Quản lý thị trường cho thấy, tại thời điểm người dân phản ánh cửa hàng không bán xăng, ba bể chứa của cửa hàng vẫn còn tổng cộng 5.409 lít xăng E10.

Đội Quản lý thị trường số 13 đang tiếp tục kiểm tra, xác minh việc tổ chức bán hàng, tình hình tồn chứa xăng dầu và các nội dung liên quan để làm rõ nguyên nhân cửa hàng không bán xăng cho khách tại thời điểm trên.

Cơ quan Quản lý thị trường cho biết sẽ làm rõ các nội dung liên quan trên cơ sở hồ sơ, chứng từ và tình hình thực tế tại cửa hàng. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm, lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

Tăng cường kiểm tra kinh doanh bán lẻ xăng dầu, xử lý các hành vi găm hàng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đề nghị địa phương tăng cường giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi găm hàng, bán hàng nhỏ giọt, giảm thời gian bán hàng hoặc tự ý ngừng bán.