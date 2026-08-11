Chứng khoán Âu-Mỹ thận trọng trước khi Mỹ công bố số liệu lạm phát

Chứng khoán Âu-Mỹ ít biến động trong phiên 10/8, khi giới đầu tư thận trọng chờ đợi dữ liệu lạm phát của Mỹ và dường như phớt lờ đà tăng vọt của giá dầu thô.

Tại Phố Wall, các chỉ số chính đồng loạt chìm trong sắc đỏ. Chỉ số công nghiệp Dow Jones lùi 0,1% xuống 53.975,98 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 giảm 0,1% xuống 7.753,11 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm 0,3% xuống 26.605,36 điểm.

Lực bán trên thị trường chứng khoán Mỹ không quá mạnh bất chấp việc giá dầu vọt tăng 5% sau những màn đáp trả gay gắt giữa Mỹ và Iran liên quan đến các điều kiện mở cửa lại eo biển Hormuz.

Tại châu Âu, sắc xanh và đỏ đan xen trên bảng điện tử. Chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) nhích 0,1% lên 8.726,03 điểm, và chỉ số DAX tại Frankfurt (Đức) tăng chưa tới 0,1% lên 26.323,88 điểm. Ngược lại, chỉ số FTSE 100 tại London (Anh) lùi 0,4% xuống 10.862,50 điểm.

Các nhà phân tích từ công ty môi giới đầu tư Interactive Brokers nhận định thị trường đang thiếu phương hướng rõ ràng trong lúc chờ đợi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ vào ngày 12/8 (giờ địa phương).

Họ cũng chỉ ra một xu hướng đã bắt đầu từ tháng 4/2026: thị trường chứng khoán sẵn sàng bứt phá trước bất kỳ tin tức tích cực nào về lệnh ngừng bắn tại Trung Đông, nhưng lại không bán tháo khi giá năng lượng leo thang.

Dù vậy, giới chuyên gia cảnh báo tình trạng gián đoạn nguồn cung năng lượng kéo dài sẽ khiến áp lực lạm phát neo cao. Điều này có thể cản trở lộ trình nới lỏng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bất chấp các dấu hiệu suy yếu của thị trường lao động, qua đó tiếp tục củng cố sức mạnh cho đồng USD so với đồng yen và các ngoại tệ khác.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 10/8, chỉ số VN-Index tăng 8,71 điểm (0,49%) lên 1.776,77 điểm. Chỉ số HNX-Index giảm 5,76 điểm (1,96%) xuống 287,68 điểm./.

Chứng khoán châu Á khởi sắc nhờ kỳ vọng Fed giữ nguyên lãi suất Chỉ số Nikkei 225 đóng cửa tăng mạnh 1.363,51 điểm (2,08%) lên 66.970,22 điểm; chỉ số KOSPI tăng 40,89 điểm (0,65%) lên 6.299,66 điểm; chỉ số Hang Seng tại Hong Kong tăng 1,1% lên 25.937,49 điểm.