Giá vàng giảm mạnh tới 2 triệu đồng, khoảng cách được thu hẹp

Sau khi tăng ở phiên sáng, chiều nay (11/8), giá vàng trong nước đảo chiều giảm mạnh tới 2 triệu đồng/lượng.

Kết thúc giờ giao dịch, giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Phú Quý, Doji cùng giao dịch ở mức 140,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Mức giá này giảm mạnh 2 triệu đồng/lượng so với mở cửa phiên sáng.

Cùng xu hướng trên, tại Công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 140,5-143,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), cũng giảm 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu đang được giao dịch cao hơn 1,5 triệu đồng/lượng so với vàng SJC, theo đó giá vàng nhẫn niêm yết 142-146 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 400.000 đồng.

Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tiếp tục được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức 3-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.372 USD/ounce, giảm 54 USD/ounce so với phiên sáng. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 138,7 triệu đồng/lượng. Như vậy, khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng SJC và giá vàng thế giới đã thu hẹp còn khoảng 5 triệu đồng/lượng.

Tại phiên chiều nay, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng giảm từ 10-30 đồng so với phiên sáng. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 25.910-26.320 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 30 đồng; Ngân hàng BIDV giao dịch ở mức 25.940-26.320 đồng/USD, giảm 30 đồng/USD.

Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mức 25.940-26.320 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 10 đồng so với chốt phiên trước./.

Giá vàng trong nước tăng mạnh, giao dịch quanh mức 145,5 triệu đồng Giá vàng trong nước sáng 11/8 tăng 1,4 triệu đồng/lượng theo đà tăng của thị trường thế giới, trong khi tỷ giá USD biến động nhẹ, ảnh hưởng thị trường vàng Việt Nam.