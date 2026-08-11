Giá vàng quay đầu giảm sau khi chạm mức cao nhất trong hơn 2 tháng

Giá vàng giảm trong phiên giao dịch ngày 11/8 tại thị trường châu Á, sau khi có thời điểm lên mức cao nhất trong hơn 2 tháng, giữa bối cảnh nhà đầu tư hướng sự chú ý tới các số liệu lạm phát sắp công bố để tìm thêm tín hiệu về triển vọng lãi suất của Mỹ.

Vào lúc 7 giờ 26 phút GMT (14 giờ 26 phút giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 0,5% xuống 4.365,65 USD/ounce, sau khi có lúc chạm 4.434,84 USD/ounce vào đầu phiên, mức cao nhất kể từ ngày 5/6. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ ổn định ở mức 4.424,90 USD/ounce.

Các chuyên gia cho rằng việc giá vàng vượt ngưỡng 4.400 USD/ounce vào đầu phiên chủ yếu được thúc đẩy bởi dòng vốn quay trở lại thị trường kim loại quý và sự cải thiện đáng kể trong tâm lý nhà đầu tư.

Nếu sự thay đổi tâm lý này tiếp tục thu hút thêm dòng vốn, đây có thể là yếu tố quan trọng quyết định liệu giá vàng có thể củng cố quanh ngưỡng 4.400 USD/ounce và tiếp tục phục hồi lên các mức cao hơn hay không.

Thị trường hiện chờ đợi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ, dự kiến công bố ngày 12/8, và số liệu giá sản xuất (PPI) dự kiến công bố vào ngày 13/8.

Các số liệu này nhiều khả năng sẽ định hình kỳ vọng về chính sách tiền tệ, sau khi báo cáo việc làm tháng 7/2026 yếu hơn dự kiến công bố tuần trước khiến thị trường giảm kỳ vọng vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong tháng tới.

Tại cuộc họp chính sách tháng Bảy, Fed giữ nguyên lãi suất, song có ba quan chức bất đồng và ủng hộ phương án tăng lãi suất. Lãi suất thấp thường có lợi cho giá vàng, bởi kim loại quý này không mang lại lợi suất.

Theo các chuyên gia, nhận định nếu các số liệu tiếp tục cho thấy kinh tế Mỹ hạ nhiệt mà lạm phát không tăng mạnh trở lại, thị trường có thể tiếp tục giảm kỳ vọng về khả năng Fed thắt chặt chính sách tiền tệ. Theo ông, kịch bản này có thể gây sức ép lên đồng USD, qua đó tạo thêm yếu tố hỗ trợ cho giá vàng.

Về địa chính trị, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đáp lại các điều kiện hòa bình của Iran bằng những yêu cầu riêng, trong đó đề nghị Iran bồi thường cho những người thiệt mạng trong các cuộc chiến, vụ tấn công và biểu tình. Những tuyên bố cứng rắn hơn này có nguy cơ khiến nỗ lực mở cửa trở lại eo biển Hormuz thêm phức tạp.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 1,9% xuống 64,49 USD/ounce; giá bạch kim giảm 0,5% xuống 1.744,25 USD/ounce, trong khi giá palladium mất 0,7% còn 1.373,09 USD/ounce.

Tại Việt Nam, vào chiều phiên 11/8, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 140,5-143,52 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng trong nước tăng mạnh, giao dịch quanh mức 145,5 triệu đồng Giá vàng trong nước sáng 11/8 tăng 1,4 triệu đồng/lượng theo đà tăng của thị trường thế giới, trong khi tỷ giá USD biến động nhẹ, ảnh hưởng thị trường vàng Việt Nam.