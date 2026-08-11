Cà Mau: Khởi động dự án điện gió Khánh Bình Tây quy mô 2.500 tỷ đồng

Ngày 11/8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau phối hợp với Công ty cổ phần Năng lượng Sông Lam-Cà Mau tổ chức lễ khởi động Dự án Nhà máy điện gió Khánh Bình Tây tại xã Khánh Hưng.

Theo Công ty cổ phần Năng lượng Sông Lam-Cà Mau, Nhà máy điện gió Khánh Bình Tây có công suất thiết kế 50 MW nằm trong khu vực biển và đất liền khoảng 600 ha. Tổng kinh phí thực hiện dự án khoảng 2.500 tỷ đồng.

Dự án gồm các hạng mục tuyến đường dây 110 kV dài khoảng 13 km, Trạm biến áp nâng áp có công suất 63 MVA, hệ thống cáp ngầm trung thế và hệ thống các tuabin gió và móng tuabin.

Ông Phạm Minh Trí, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Năng lượng Sông Lam-Cà Mau, cho biết khi hoàn thành dự án, dự kiến sản lượng điện bình quân của nhà máy 144 triệu kWh mỗi năm. Công ty sẽ tập trung mạnh mẽ nguồn lực để tiến hành thực hiện các công đoạn tiếp theo, sớm triển khai thi công đúng tiến độ đã cam kết, đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước và có trách nhiệm với cộng đồng địa phương trong thực hiện dự án.

Tỉnh Cà Mau có 3 mặt giáp biển, giữ vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh. Cà Mau cũng có đường bờ biển dài tốc độ gió thuận lợi, tỉnh có nhiều tiềm năng phát triển điện gió của cả nước.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Huỳnh Chí Nguyện yêu cầu, chủ đầu tư cần tập trung tối đa nguồn lực tài chính, nhân lực và thiết bị tổ chức triển khai khoa học, bảo đảm tiến độ chất lượng công trình, đưa dự án đi vào vận hành chậm nhất trong quý 4/2028. Đồng thời, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư. Quan tâm sử dụng lao động địa phương, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống nhân dân.

Đối với các sở, ban ngành và chính quyền địa phương, tiếp tục phối hợp hướng dẫn hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, kịp thời tháo gỡ khó khăn tạo điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai nhanh, hiệu quả và đúng tiến độ đề ra.

Tính từ đầu năm đến nay, tỉnh Cà Mau đã khởi công 2 dự án điện gió ở khu vực biển Đông và khởi động 1 dự án điện gió ở khu vực biển Tây, với tổng mức đầu tư các dự án trên 10.000 tỷ đồng. Tỉnh luôn xác định phát triển năng lượng sạch là một trong những động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh, giảm phát thải nhà kính, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia./.

Gia Lai chấp thuận đầu tư nhà máy điện gió gần 1.500 tỷ đồng Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai nhấn mạnh dự án chỉ được phép triển khai thi công khi đã hoàn tất đầy đủ các thủ tục liên quan đến quy hoạch, đất đai, xây dựng, môi trường, khoáng sản...