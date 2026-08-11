Khánh Hòa hiện thực hóa mục tiêu trung tâm công nghiệp, năng lượng tái tạo

Với Khánh Hòa, một nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược được đặt ra cho sự phát triển dài hạn của tỉnh, của khu vực và cả nước, đó là sớm hiện thực hóa Đề án Trung tâm công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo tại tỉnh.

Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, có tính cấp bách, đòi hỏi Khánh Hòa phải có bước đi nhanh và vững chắc, nhằm cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương trong việc giải quyết bài toán lớn về an ninh năng lượng quốc gia trong giai đoạn tới.

Ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết, để hiện thực hóa mục tiêu hình thành Trung tâm công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo tại tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh đang triển khai và thuê đơn vị tư vấn là Viện Năng lượng (Bộ Công Thương) xây dựng đề án.

Trung tâm công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo có quy mô khoảng 310ha, dự kiến đặt tại khu vực xã Thuận Nam và xã Cà Ná. Khu vực này được đánh giá có lợi thế lớn về quỹ đất, hệ thống giao thông và cảng biển…Đề án Trung tâm công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo Khánh Hòa được nghiên cứu trên cơ sở đánh giá nghiêm túc, toàn diện về tiềm năng, lợi thế và điều kiện phát triển đặc thù của địa phương và đặt trong mối quan hệ chặt chẽ với các quy hoạch cấp quốc gia đã được phê duyệt.

Cảng biển tổng hợp Cà Ná (xã Cà Ná) sẽ là nơi trung chuyển, phục vụ phát triển của Trung tâm công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Đặc biệt là Quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia, Quy hoạch điện 8 và điện 8 điều chỉnh.

Việc xây dựng đề án Trung tâm công nghiệp dịch vụ năng lượng tái tạo Khánh Hòa nhằm hình thành một tổ hợp công nghiệp dịch vụ nghiên cứu đào tạo, đóng vai trò đầu mối của chuỗi giá trị năng lượng tái tạo trong khu vực, góp phần phát triển công nghiệp và các ngành phụ trợ.

Qua đó, góp phần thúc đẩy chuyển dịch năng lượng theo hướng xanh, bền vững trên địa bàn tỉnh. Theo đánh giá của Viện Năng lượng, khu vực xã Thuận Nam và xã Cà Ná có lợi thế rất quan trọng cho việc quy hoạch, triển khai Đề án Trung tâm công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo.

Bởi nơi đây có quỹ đất lớn, có cảng biển tổng hợp Cà Ná (cảng nước sâu), điều kiện hạ tầng đồng bộ. Đặc biệt là điều kiện phát triển năng lượng biển.

Hơn nữa, Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị ban hành về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quyết định số 2634/QĐ-TTg ngày 2/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Danh mục các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm về năng lượng xác định: “Thành lập Trung tâm công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo Khánh Hòa, dự kiến vận hành vào năm 2030”…, đây là cơ sở chính trị quan trọng để Khánh Hòa chủ động, tiến tới triển khai và sớm hình thành nên Trung tâm công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa xác định Trung tâm công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo không chỉ là nơi tập trung dự án, mà còn là hệ sinh thái về công nghiệp, dịch vụ cả trong giai đoạn đầu tư xây dựng và vận hành khai thác các nguồn điện năng lượng tái tạo của khu vực.

Bởi lẽ đó, tỉnh Khánh Hòa cũng tính toán gắn kết việc phát triển công nghiệp và dịch vụ của trung tâm với yêu cầu phát triển điện gió ngoài khơi, lưu trữ năng lượng, chuyển đổi năng lượng xanh theo Quy hoạch điện 8 điều chỉnh.

Theo ông Trịnh Minh Hoàng, về nội dung đề án, tỉnh xác định quan điểm xuyên suốt, đó là phát triển Trung tâm công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo không chỉ giới hạn trong địa giới hành chính của một tỉnh, mà đặt trong tổng thể liên kết vùng Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, khu vực phía Nam và hệ thống năng lượng quốc gia. Phát triển năng lượng đi đôi với phát triển công nghiệp và dịch vụ hỗ trợ, hình thành chuỗi giá trị hoàn chỉnh, nâng cao giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh.

Cảng biển tổng hợp Cà Ná (xã Cà Ná) sẽ là nơi trung chuyển, phục vụ phát triển của Trung tâm công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Để thực hiện mục tiêu đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Khánh Hòa Trịnh Minh Hoàng yêu cầu Viện Năng lượng sớm hoàn thiện lại đề án; trong đó phải làm rõ xu thế chuyển đổi xanh và bức tranh toàn cảnh về phát triển năng lượng tái tạo của tỉnh. Từ đó đề xuất giải pháp, nhiệm vụ chính của trung tâm theo hướng Nhà nước hỗ trợ, tạo quỹ đất và các doanh nghiệp cùng tham gia đầu tư.

Bên cạnh đó, cần xem xét mở rộng diện tích và chia thành các phân khu quản lý, đào tạo và các khu vực sản xuất để thu hút các nhà đầu tư vào khu vực đã được quy hoạch. Đồng thời cần đề xuất được cơ chế ưu đãi đủ mạnh để hấp dẫn được các nhà đầu tư.

Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng sẽ áp dụng các cơ chế, chính sách hiện hữu, tạo điều kiện tối ưu cho các đối tác đầu tư chiến lược, công nghệ hiện đại vào đầu tư theo hướng ổn định lâu dài và bền vững. Phải khẳng định, đến thời điểm này Trung tâm công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo là mô hình rất mới của cả nước, có phạm vi tác động lớn, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực và nhiều không gian phát triển.

Do đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa rất quan tâm và luôn xem trọng đề án này.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho hay tỉnh sẽ có chọn lọc sâu kỹ trong vấn đề tư vấn, quy hoạch… để sớm cụ thể hóa đề án với chất lượng tốt nhất. Qua đó, sớm trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt, làm cơ sở triển khai thực hiện, góp phần thúc đẩy tỉnh phát triển mạnh mẽ, đảm bảo an ninh và an ninh năng lượng quốc gia./.

Khánh Hòa: Mở không gian phát triển kinh tế biển trong tư duy quản trị thống nhất Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (điều chỉnh) xác định địa phương là một trung tâm kinh tế biển lớn của cả nước; là đô thị thông minh, thân thiện với môi trường.