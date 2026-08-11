Cơ hội cho nhà cung ứng Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ

Chiều 11/8, Bộ Công Thương cho biết, lần đầu tiên tham dự Triển lãm Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế - Viet Nam International Sourcing 2026 (VIS 2026), Target là một trong những tập đoàn bán lẻ hàng đầu Hoa Kỳ đặt mục tiêu tìm kiếm nhà cung ứng Việt Nam trong các nhóm hàng gia dụng, dệt may gia đình, sản phẩm trẻ em, chăm sóc cá nhân và làm đẹp.

Đây là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận hệ thống bán lẻ lớn hàng đầu của Hoa Kỳ và hướng tới tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, từ sản xuất đến phát triển sản phẩm và hàng nhãn riêng.

Việc Target lần đầu tiên tham dự VIS 2026 mở ra cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam trực tiếp giới thiệu năng lực và kết nối với bộ phận tìm nguồn hàng của một trong những tập đoàn bán lẻ lớn của Hoa Kỳ.

Tại sự kiện, Target sẽ tìm kiếm các nhà cung ứng có năng lực sản xuất, phát triển sản phẩm và đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, thiết kế và chuỗi cung ứng.

Nhu cầu tìm nguồn của Target tập trung trước hết vào nhóm hàng gia dụng và tiêu dùng gồm thú nhồi bông; đồ gốm sứ dùng cho thực phẩm, đặc biệt là bộ đồ ăn và đồ dùng bàn ăn; hàng dệt may gia đình từ vải tổng hợp; cùng các sản phẩm nhà bếp bằng nhựa.

Ở nhóm nhu yếu phẩm và làm đẹp, Target tìm kiếm nhiều dòng sản phẩm phục vụ trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và chăm sóc cá nhân, cụ thể là các sản phẩm túi đựng đồ cho em bé, phụ kiện phòng trẻ em và du lịch, sản phẩm dệt may, hàng theo mùa và các sản phẩm có thiết kế riêng.

Trong lĩnh vực chăm sóc cá nhân và làm đẹp, nhu cầu bao gồm sản phẩm chăm sóc tóc và da đầu, sản phẩm tắm và chăm sóc cơ thể, chăm sóc da, cùng dụng cụ làm đẹp, dụng cụ trang điểm, phụ kiện và các giải pháp bao bì đổi mới.

Bên cạnh các nhóm hàng trên, Target cũng mở rộng tìm kiếm sang nhiều lĩnh vực có tiềm năng hợp tác, như sản phẩm và phụ kiện vệ sinh gia đình; nến, sản phẩm tạo hương và hương thơm cho không gian sống; sản phẩm chăm sóc cá nhân dành cho trẻ em.

Về dài hạn, tập đoàn quan tâm đến các nhóm hàng dành cho thú cưng, sức khỏe và chăm sóc thể chất, cũng như nội thất, thiết bị và vật dụng dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Với danh mục tìm nguồn đa dạng, cơ hội dành cho doanh nghiệp Việt Nam không chỉ nằm ở việc cung cấp sản phẩm có sẵn mà còn ở khả năng tham gia sâu hơn vào quá trình thiết kế, phát triển và sản xuất sản phẩm cho Target, thông qua các mô hình OEM, ODM, hàng nhãn riêng và đồng phát triển sản phẩm.

Theo Bộ Công Thương, Target là một trong những tập đoàn bán lẻ lớn của Hoa Kỳ với hơn 2.000 cửa hàng trên toàn quốc và doanh thu khoảng 105 tỷ USD năm 2025, kinh doanh đa dạng các ngành hàng từ thời trang, làm đẹp, đồ gia dụng, nội thất đến hàng tiêu dùng thiết yếu, đồng thời phát triển hơn 45 nhãn hàng riêng.

Đây là điểm đặc biệt đáng chú ý đối với các nhà cung ứng Việt Nam bởi nhu cầu của Target không chỉ dừng ở sản phẩm có sẵn mà còn mở rộng sang sản xuất nhãn riêng, thiết kế và phát triển sản phẩm theo yêu cầu.

Đặc biệt, Target ưu tiên các nhà cung ứng có cơ sở sản xuất tại Việt Nam, quy mô xuất khẩu lớn và kinh nghiệm cung ứng cho các tập đoàn, hệ thống bán lẻ quốc tế như IKEA, Walmart, Costco, Home Depot, Nitori, TJX, Williams Sonoma, Walgreens, Amazon, CVS, Sephora, Ulta. Năng lực sản xuất tại nhiều thị trường Đông Nam Á cũng là một lợi thế.

Bên cạnh năng lực sản xuất, Target quan tâm đến khả năng OEM/ODM, thiết kế và phát triển sản phẩm, sản xuất nhãn hàng riêng, đổi mới sáng tạo và đáp ứng nhanh nhu cầu thị trường.

Doanh nghiệp cần có hệ thống quản lý chất lượng, an toàn sản phẩm, trách nhiệm xã hội và khả năng kiểm soát hiệu quả chuỗi cung ứng, nguyên liệu và xuất xứ hàng hóa.

Mục tiêu của Target là tìm kiếm những nhà cung ứng không chỉ đáp ứng nhu cầu trước mắt, mà có đủ năng lực sản xuất, quản trị và đổi mới để trở thành đối tác cung ứng dài hạn.

Sự tham gia lần đầu của Target tại Viet Nam International Sourcing 2026 mở ra một cơ hội đặc biệt để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận trực tiếp một trong những nhà bán lẻ lớn của Hoa Kỳ, trong bối cảnh các tập đoàn phân phối quốc tế ngày càng đa dạng hóa nguồn cung và tìm kiếm những đối tác có năng lực sản xuất, chất lượng và khả năng đáp ứng linh hoạt.

Tại sự kiện, các nhà cung ứng Việt Nam có thể trực tiếp làm việc với đội ngũ thu mua của Target, tìm hiểu nhu cầu sourcing, tiêu chuẩn lựa chọn nhà cung ứng và mở ra khả năng hợp tác từ sản xuất, OEM/ODM đến thiết kế, phát triển sản phẩm và hàng nhãn riêng.

Tuy nhiên, cơ hội này cũng đặt ra yêu cầu rõ ràng đối với doanh nghiệp Việt Nam. Target tìm kiếm những nhà cung ứng có năng lực thực chất và khả năng phát triển dài hạn.

Do đó, doanh nghiệp cần chủ động nâng cao năng lực sản xuất, đầu tư mở rộng công suất, tăng cường năng lực thiết kế – phát triển sản phẩm, quản trị chất lượng và chuỗi cung ứng; đồng thời đáp ứng các yêu cầu về an toàn sản phẩm, trách nhiệm xã hội, môi trường, nguồn nguyên liệu và xuất xứ.

Việc chuẩn bị kỹ hồ sơ năng lực bằng tiếng Anh, sản phẩm mẫu, thông tin nhà máy, công suất, thị trường xuất khẩu, khách hàng quốc tế, chứng nhận và khả năng OEM/ODM, kinh nghiệm cung cấp cho các nhà phân phối, bán lẻ lớn sẽ là điều kiện quan trọng để doanh nghiệp tạo ấn tượng ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên. Đặc biệt, kinh nghiệm cung ứng cho các tập đoàn bán lẻ quốc tế là một lợi thế cần được thể hiện rõ.

VIS 2026 vì vậy không chỉ là nơi doanh nghiệp Việt Nam đem sản phẩm đến giới thiệu mà là cơ hội để chủ động bước vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Với sự tham gia của Target và các tập đoàn thu mua quốc tế, doanh nghiệp cần tận dụng tối đa các phiên kết nối B2B, hội thảo chuyên ngành và hoạt động khảo sát thực tế để chủ động tiếp cận, trao đổi trực tiếp và theo đuổi cơ hội hợp tác đến cùng.

Bộ Công Thương cho hay, Target đã đến Việt Nam để tìm kiếm nhà cung ứng. Cơ hội đang mở ra, nhưng doanh nghiệp Việt Nam cần nhanh chóng nâng cấp năng lực và chủ động nắm bắt để biến cơ hội kết nối tại VIS 2026 thành những hợp đồng và quan hệ cung ứng dài hạn./.

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