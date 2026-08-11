Gỡ vướng cho gần 3.000 cơ sở nuôi chim yến theo quy định mới

Sau khi Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Nghị quyết số 53/2026/NQ-Hội đồng Nhân dân quy định khu vực không được phép chăn nuôi và vùng nuôi chim yến, các địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân triển khai thực hiện.

Ghi nhận tại phường Ayun Pa, nơi có nhiều cơ sở nuôi chim yến nhất khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai cho thấy chủ trương nhận được sự đồng thuận của người dân, song quá trình triển khai còn phát sinh một số khó khăn cần được tháo gỡ.

Ngay sau khi nghị quyết được ban hành, Ủy ban Nhân dân phường Ayun Pa đã tuyên truyền các quy định mới thông qua hệ thống truyền thanh, cổng thông tin điện tử, mạng xã hội và các cuộc họp tổ dân phố.

Ngoài ra, địa phương còn tổ chức đối thoại trực tiếp với khoảng 80 hộ dân đang nuôi chim yến trên địa bàn nhằm phổ biến nội dung Nghị quyết số 53 của Hội đồng Nhân dân tỉnh và các quy định của Luật Chăn nuôi, đồng thời ghi nhận những ý kiến từ các hộ dân.

Ông Bùi Hữu Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Ayun Pa cho biết, đa số các hộ tham gia đều đồng thuận với chủ trương của tỉnh và thống nhất thực hiện quy định mới.

Song, nhiều hộ vẫn bày tỏ băn khoăn về quy định không sử dụng loa phát âm thanh dẫn dụ chim yến đối với các cơ sở nằm trong khu dân cư hoặc cách khu dân cư dưới 300m.

Qua thống kê của Ủy ban Nhân dân phường Ayun Pa, địa phương hiện có 128 nhà yến của 113 hộ dân. Phần lớn các công trình nhà yến này được xây dựng từ nhiều năm trước với mức đầu tư lớn và đang khai thác ổn định.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Ayun Pa Bùi Hữu Tuấn cho biết, việc dừng phát âm thanh dẫn dụ sẽ làm giảm khả năng thu hút đàn chim, ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác của các cơ sở nuôi yến. Bên cạnh đó, nhiều hộ đã đầu tư số vốn lớn nhưng hiện chưa có cơ chế hỗ trợ di dời hoặc chuyển đổi hoạt động.

Ủy ban Nhân dân phường Ayun Pa (Gia Lai) tổ chức đối thoại với các hộ nuôi chim yến. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)

Một khó khăn khác là phường Ayun Pa phát triển trên nền đô thị cũ, quỹ đất chủ yếu phục vụ phát triển đô thị nên chưa có khu vực quy hoạch riêng cho hoạt động nuôi chim yến.

Đây cũng là trở ngại trong việc bố trí địa điểm nếu các cơ sở phải di dời trong thời gian tới. Là chủ một nhà yến đã hoạt động 9 năm, chị Trần Thị Như Ý, trú phường Ayun Pa cho biết, gia đình chị hoàn toàn đồng tình với chủ trương của tỉnh.

Thời gian qua, cơ sở đã chủ động tắt loa vào các khung giờ nghỉ trưa và ban đêm để hạn chế ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh. Tuy nhiên, việc giảm thời gian phát âm thanh cũng khiến lượng chim về làm tổ giảm, ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng tổ yến.

"Chúng tôi đang tìm hiểu những dòng loa hoặc công nghệ mới có mức phát âm thanh thấp hơn nhưng vẫn bảo đảm khả năng dẫn dụ chim. Nếu có giải pháp phù hợp, các hộ nuôi yến sẽ thuận lợi hơn trong việc thích ứng với quy định mới," chị Ý chia sẻ.

Theo Ủy ban Nhân dân phường Ayun Pa, trước mắt 128 nhà yến hiện hữu vẫn được tiếp tục hoạt động theo quy định của Nghị quyết số 53 nhưng phải giữ nguyên hiện trạng, không cơi nới hoặc mở rộng quy mô.

Địa phương sẽ tiếp tục hướng dẫn các hộ thực hiện đúng quy định về đăng ký hoạt động chăn nuôi, kiểm soát tiếng ồn và bảo vệ môi trường. Toàn tỉnh Gia Lai hiện có gần 3.000 cơ sở nuôi chim yến trên địa bàn, trong đó khoảng 50% nằm trong khu dân cư gây khó khăn trong quản lý quy hoạch, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh và kê khai hoạt động chăn nuôi.

Theo Nghị quyết số 53/2026/NQ-HĐND, các cơ sở hiện hữu được tiếp tục tồn tại nhưng phải giữ nguyên hiện trạng, không được mở rộng quy mô và tuân thủ nghiêm các quy định về việc sử dụng thiết bị phát âm thanh dẫn dụ, tránh ảnh hưởng đến đời sống dân cư./.

Gia Lai chấp thuận hai dự án chăn nuôi công nghệ cao trị giá hơn 3.600 tỷ đồng Gia Lai phê duyệt hai dự án chăn nuôi công nghệ cao, mở ra cơ hội phát triển ngành chăn nuôi bền vững, tạo việc làm và nâng cao giá trị nông nghiệp.

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