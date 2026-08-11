Đảm bảo ngăn mặn, thoát lũ khi sửa chữa đập Thảo Long trên sông Hương

Chủ đầu tư và nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện thi công cả ngày và đêm Dự án sửa chữa cấp bách đập ngăn mặn, giữ ngọt Thảo Long ở hạ lưu sông Hương, thành phố Huế.

Đập Thảo Long là một trong những công trình thủy lợi quan trọng được chính thức đề xuất xây dựng sau trận lũ lịch sử năm 1999, gây thiệt hại nặng nề cho thành phố Huế. Công trình được khởi công xây dựng tháng 8/2001 và hoàn thành năm 2006.

Ở thời điểm xây dựng, đập Thảo Long là công trình ngăn mặn, giữ ngọt lớn nhất khu vực Đông Nam Á với chiều dài 575 m, gồm 15 khoang cửa van đóng mở bằng hệ thống xi lanh thủy lực, điều khiển bằng thiết bị tự động từ xa, có thể điều tiết linh hoạt theo mùa.

Ngoài ra, công trình còn có khoang âu thuyền để tàu thuyền di chuyển qua. Trên thân đập là cầu rộng 10 m với hai làn xe, kết nối Quốc lộ 49B ven biển và phá Tam Giang. Đập Thảo Long có vai trò rất quan trọng trong điều tiết nguồn nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp, cấp nước sinh hoạt, cải thiện môi trường sinh thái và góp phần ổn định hệ sinh thái vùng phá Tam Giang.

Sau 20 năm hoạt động 2006-2026, nhiều hạng mục của đập Thảo Long đã xuống cấp, nhất là các khoang cửa van, hệ thống thủy lực, điện tử. Do đó, cuối năm 2025, Dự án sửa chữa cấp bách đập Thảo Long được triển khai với mức đầu tư gần 350 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách Trung ương do Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý, dự kiến hoàn thành tháng 11/2027.

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Công nhân sửa chữa cửa van bằng thép của đập Thảo Long trên sông Hương, thành phố Huế. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Đại diện, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Huế (chủ đầu tư) cho biết, việc thi công sửa chữa đập Thảo Long phải đảm bảo công trình vẫn vận hành làm nhiệm vụ ngăn mặn, để giữ môi trường nước ngọt cho sản xuất nông nghiệp và cấp nước sinh hoạt.

Ngoài ra, về mùa mưa lũ, công trình phải hoạt động để tiêu thoát lũ trên sông Hương, góp phần giảm ngập úng cho lưu vực sông này và trung tâm thành phố Huế.

Theo đại diện Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Huế, việc thi công sửa chữa, nâng cấp đập Thảo Long gặp nhiều khó khăn, do nhiều hạng mục ở ngầm dưới nước nên thường xuyên phải xử lý các vấn đề phát sinh.

Việc thi công không thể liên tục, khi mùa mưa lũ phải di chuyển toàn bộ phương tiện đi nơi khác, để công trình làm nhiệm vụ thoát lũ. Việc xử lý chống thấm tại vị trí tiếp giáp giữa cừ với các trụ bê tông công trình ở giữa sông Hương nhằm ngăn nước rò rỉ khi bơm cạn nước để thi công, gặp rất nhiều khó khăn.

Sà lan cỡ lớn được huy động để sửa chữa đập Thảo Long trên sông Hương, thành phố Huế. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Ghi nhận tại công trường sửa chữa đập Thảo Long ngày 10/8, công nhân và phương tiện thi công cả ngày và đêm. Nhiều sà lan cỡ lớn được điều động để vận chuyển vật liệu xây dựng và chở máy móc thiết bị phục vụ thi công ở giữa sông Hương.

Ở các khoang cửa van giữa sông Hương, công nhân tập trung thi công đổ bê tông nền móng để gia cố. Ở trên bờ, nhiều công nhân và kỹ sư tập trung sửa chữa các cửa van làm bằng thép bị xuống cấp như hoen gỉ, mục mọt.

Nhà thầu và chủ đầu tư đều đang "chạy nước rút” để đến ngày 30/8/2026, hoàn thành 6 cửa van trong đợt sửa chữa năm 2026.

Sau mốc thời gian này, toàn bộ phương tiện và thiết bị phải rút khỏi công trình và hoàn trả mặt bằng nhằm đảm bảo cho đập Thảo Long vận hành làm nhiệm vụ thoát lũ trong mùa mưa lũ ở Huế (tháng 9-12). Việc thi công sửa chữa đập Thảo Long sẽ tiến hành trở lại vào đầu năm 2027./.

Huế chuẩn bị xây dựng 4 cây cầu trên sông Hương và vượt phá Tam Giang Dự án cầu qua Cồn Hến ở trung tâm thành phố Huế, dự kiến khởi công cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027; phấn đấu hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối năm 2028 hoặc đầu năm 2029.