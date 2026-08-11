Lâm Đồng: Vẫn tồn tại nhiều công trình xây dựng trái phép dọc Quốc lộ 28B

Ngày 11/8, Ủy ban Nhân dân xã Phan Sơn (Lâm Đồng) đã có báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ dọc theo tuyến Quốc lộ 28B và khu vực đèo Đại Ninh qua địa bàn xã.

Ủy ban Nhân dân xã Phan Sơn đã tổ chức tuyên truyền, vận động và cho ký cam kết đối với 82 trường hợp hộ gia đình, cá nhân tự ý dựng lều quán, mái che, bảng hiệu, điểm kinh doanh tự phát nằm trong hành lang đường bộ Quốc lộ 28B, khu vực đèo Đại Ninh đoạn qua xã. Qua vận động tuyên truyền các hộ gia đình, cá nhân đã đồng thuận tự tháo dỡ 61/82 công trình vi phạm; còn lại 21 công trình/21 hộ gia đình, cá nhân chưa chấp hành tháo dỡ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Văn Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phan Sơn, cho biết ngày 4/8/2026, Ủy ban Nhân dân xã tiếp tục mời làm việc đối với 21 trường hợp còn lại để tuyên truyền và cho ký cam kết tạm dừng hoạt động và tự thực hiện tháo dỡ các hạng mục công trình trái phép, không đảm bảo an toàn cho việc lưu thông đường bộ, đặc biệt là khu vực đèo Đại Ninh. Nếu các hộ dân không chấp hành, Ủy ban Nhân dân xã tổ chức cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm theo quy định của pháp luật.

Theo ông Nguyễn Văn Vinh, nhằm chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông và tạo thuận lợi cho bà con đi lại kết nối khu vực sản xuất trên tuyến Quốc lộ 28B, Ủy ban Nhân dân xã Phan Sơn đã phối hợp cùng Ban Quản lý Dự án đường bộ Miền Trung khảo sát các vị trí còn lại trên tuyến chưa được thiết kế hộ lan, đấu nối đường dân sinh hiện hữu.

Bên cạnh đó, để đáp ứng nhu cầu dừng chân, ăn uống khi tham gia lưu thông trên tuyến, Ủy ban Nhân dân xã Phan Sơn đã phối hợp các đơn vị có liên quan rà soát, bổ sung quy hoạch xây dựng tại 6 khu vực, với diện tích khoảng 14 ha để phát triển dịch vụ các trạm dừng nghỉ đoạn qua xã Phan Sơn.

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Phan Sơn, dù đạt được những kết quả nêu trên, tuy nhiên công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng trên địa bàn xã vẫn còn nhiều hạn chế. Cụ thể là tình hình vi phạm trật tự xây dựng tại một số thôn vẫn còn diễn ra; việc xây dựng lấn, chiếm, vi phạm hành lang an toàn các công trình, giao thông vẫn còn tái diễn.

Một phần nguyên nhân là do công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật chưa được thực hiện thường xuyên. Nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về đất đai, an toàn giao thông đường bộ của một bộ phận tổ chức, cá nhân và nhân dân còn hạn chế.

Trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân xã Phan Sơn chỉ đạo Phòng Kinh tế phối hợp với Công an xã, các ban, ngành, đoàn thể và các trưởng thôn trên địa bàn xã triển khai thực hiện tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, cá nhân chấp hành, tự tháo dỡ công trình vi phạm nằm trong hành lang an toàn đường bộ, trả lại hiện trạng ban đầu đất dành cho hành lang an toàn và đảm bảo an toàn giao thông đường bộ Quốc lộ 28B và khu vực đèo Đại Ninh./.

Xử lý dứt điểm công trình xây dựng trái phép trên đèo Bảo Lộc Công trình xây dựng đồ sộ nêu trên nằm sát mép suối, thuộc Lô I, Khoảnh 1, Tiểu khu 581b - rừng phòng hộ đầu nguồn do Ban Quản lý rừng Phòng hộ Nam Huoai quản lý.