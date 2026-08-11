Quảng Trị bàn giao 10 ngôi nhà nghĩa tình cho các gia đình khó khăn

Từ ngày 7-11/8, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị và Công ty Điện lực Quảng Trị đã phối hợp tổ chức khánh thành, bàn giao 10 ngôi nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, 10 hộ gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà thuộc địa bàn các xã: Ninh Châu, Lệ Ninh, Quảng Trạch, Nam Ba Đồn, Tuyên Phú, Mỹ Thủy, Triệu Phong, Ba Lòng, phường Quảng Trị và xã Hướng Hiệp. Trong đó, mỗi gia đình được Tổng công ty Điện lực miền Trung, Công ty Điện lực Quảng Trị hỗ trợ kinh phí 70 triệu đồng để xây dựng nhà ở.

Trên cơ sở khảo sát thực tế, Hội Chữ thập Đỏ tỉnh đã phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, lựa chọn những hộ có hoàn cảnh khó khăn, nhu cầu cấp thiết về nhà ở để hỗ trợ, bảo đảm nguồn lực được trao đúng đối tượng, thiết thực và hiệu quả. Tổng kinh phí hỗ trợ xây dựng 10 ngôi nhà là 700 triệu đồng.

Trong số các hộ gia đình được hỗ trợ, gia đình ông Hồ Văn Tuấn (ở thôn A Rồng, xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Nhiều năm qua, gia đình ông Tuấn sinh sống trong căn nhà cũ đã xuống cấp, không bảo đảm an toàn, nhất là vào mùa mưa bão.

Từ nguồn hỗ trợ của chương trình, gia đình ông Tuấn đã có ngôi nhà mới khang trang, kiên cố. Ngày dọn vào nhà mới, ông Tuấn và các thành viên trong gia đình không giấu được niềm vui mừng và hạnh phúc.

Ông Hồ Văn Tuấn xúc động bày tỏ: "Gia đình tôi rất trân trọng và cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của ngành Điện lực, sự sát cánh của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, chính quyền địa phương và người thân, họ hàng cùng bà con hàng xóm đã giúp gia đình xây dựng, hoàn thiện ngôi nhà mới kiên cố, vững chãi hơn. Với gia đình tôi, ngôi nhà mới là điểm tựa quan trọng để giảm bớt khó khăn, bảo đảm nơi ở an toàn và yên tâm lao động, từng bước ổn định cuộc sống."

Phó Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị Phan Văn Vĩnh cho biết, bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân, Công ty luôn quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, xem đây là trách nhiệm và cũng là nét đẹp văn hóa của ngành Điện lực. Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa không chỉ mang đến nơi ở an toàn cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn mà còn góp phần sẻ chia, động viên để người dân vươn lên ổn định cuộc sống.

Ông Đào Hữu Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Quảng Trị đánh giá, chương trình hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa là hoạt động thiết thực, thể hiện tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng.

Thông qua vai trò cầu nối nhân đạo, Hội phối hợp với chính quyền các địa phương rà soát, lựa chọn đúng đối tượng, đưa nguồn lực đến những gia đình thực sự khó khăn, có nhu cầu cấp thiết về nhà ở. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Những ngôi nhà mới là điểm tựa để các hộ dân an cư, tiếp động lực vươn lên trong cuộc sống. (Ảnh: Võ Dung/TTXVN)

Dịp này, Công ty Điện lực Quảng Trị và Hội Chữ thập Đỏ tỉnh cũng đã trao tặng mỗi gia đình một số đồ dùng thiết yếu, đồng thời động viên, chúc mừng các hộ có nhà mới, góp phần giúp các gia đình ổn định sinh hoạt.

Theo Công ty Điện lực Quảng Trị, năm 2026, Tổng công ty Điện lực miền Trung dành 4,55 tỷ đồng từ Quỹ phúc lợi để hỗ trợ xây dựng 65 căn nhà tình nghĩa tại 7 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung. Trong đó, tỉnh Quảng Trị được hỗ trợ xây dựng 10 căn nhà, với mức kinh phí 70 triệu đồng/căn.

Các hộ được lựa chọn là gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, được chính quyền địa phương rà soát, đề xuất theo quy định.

Việc hoàn thành và bàn giao 10 ngôi nhà tình nghĩa góp phần giúp các gia đình khó khăn hiện thực hóa mong ước về một mái ấm kiên cố, an toàn. Hoạt động đồng thời thể hiện tinh thần sẻ chia, trách nhiệm vì cộng đồng của Tổng công ty Điện lực miền Trung và Công ty Điện lực Quảng Trị, góp phần cùng địa phương chăm lo đời sống nhân dân, nhất là tại các địa bàn còn nhiều khó khăn./.

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