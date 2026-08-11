Xã hội

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ chỉ đạo làm rõ clip bạo hành trẻ em

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ chỉ đạo xác minh vụ bạo hành trẻ tại chùa Bầu, nhanh chóng xử lý nghiêm để bảo vệ quyền lợi trẻ nhỏ và giữ gìn trật tự xã hội.

Đại Lâm
Hình ảnh về vụ việc. (Ảnh: Cắt từ clip)
Hình ảnh về vụ việc. (Ảnh: Cắt từ clip)

Qua rà soát, tài khoản mạng xã hội đăng tải nội dung “Một người mặc áo nâu, đầu trọc đánh trẻ em dùng roi như thời trung cổ,” Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh chủ trì phối hợp Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Phúc và các cơ quan đơn vị có liên quan khẩn trương xác minh, làm rõ và báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Đoạn clip ngắn ghi lại cảnh người đàn ông mặc áo nâu dùng roi vụt liên tiếp, túm tóc và dúi đầu một cháu nhỏ giữa sự run rẩy của nhiều đứa trẻ khác đang lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội, khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Sự việc được xác định xảy ra tại chùa Bầu (Phật Quang Tự), phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ.

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip đã thu hút sự chú ý đặc biệt và gây bức xúc lớn trong cộng đồng mạng.

Đa số ý kiến đều phẫn nộ trước hành vi tàn bạo của người đàn ông, đồng thời khẩn thiết đề nghị các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc, làm rõ và xử lý thật nghiêm minh để bảo vệ sự an toàn cho các em nhỏ tại đây.

Trước thông tin trên mạng xã hội, Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Phúc đã yêu cầu Công an, các phòng ban của phường nhanh chóng xác minh và sẽ xử lý nghiêm./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Phú Thọ #bạo hành trẻ em #chùa Bầu Phú Thọ
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