Lâm Đồng hoàn thành sớm việc lấy mẫu, số hóa thông tin tại 11 nghĩa trang liệt sỹ

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lâm Đồng cho biết đã hoàn thành việc khai quật, lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ tại 3.431 phần mộ chưa xác định được thông tin ở Nghĩa trang liệt sỹ Bình Thuận (xã Hồng Sơn) phục vụ công tác giám định ADN.

Đây là nghĩa trang có số lượng phần mộ chưa xác định được thông tin nhiều nhất và cũng là nghĩa trang cuối cùng trong số 11 nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thực hiện khai quật, lấy mẫu sinh phẩm, số hóa thông tin.

Sau hơn 2 tuần triển khai (từ ngày 23/7 đến 11/8), toàn bộ 3.431/3.431 phần mộ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang liệt sỹ Bình Thuận đã được khai quật, số hóa thông tin; trong đó, có 2.992 mộ lấy được mẫu sinh phẩm, phục vụ giám định ADN (đạt 87,20%).

Đến nay, Tổ công tác liên ngành và 5 đội lấy mẫu chuyên trách đã hoàn thành việc khai quật, lấy mẫu sinh phẩm và số hóa thông tin tại 4.776 phần mộ (trong đó 3.625 phần mộ có mẫu, chiếm 75,9%) thuộc 11/11 nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn tỉnh, gồm các nghĩa trang: Đức Linh, Cư Jút, Tuy Đức, Đắk R’lấp, Krông Nô, Đắk Mil, Đắk Nông, Bảo Lộc, Di Linh, Đà Lạt và Bình Thuận.

Kết quả này hoàn thành trước hơn 3 tháng so với thời hạn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lâm Đồng đề ra là ngày 15/11/2026.

Thượng tá Trần Thanh Sơn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng cho biết, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, đơn vị tích cực tham mưu, phối hợp các sở, ban, ngành và địa phương triển khai nhiệm vụ quyết liệt, chặt chẽ, với tinh thần trách nhiệm cao, góp phần thực hiện tốt công tác tri ân các anh hùng liệt sỹ.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham mưu thành lập Tổ công tác liên ngành và 5 đội lấy mẫu chuyên trách phục vụ nhiệm vụ khai quật, lấy mẫu sinh phẩm và số hóa thông tin. Trong đó, lực lượng công nghệ thông tin thực hiện gắn mã định danh, số hóa dữ liệu; lực lượng pháp y thuộc Trung tâm Giám định pháp y, Sở Y tế lấy mẫu sinh phẩm. Hơn 100 cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh và dân quân tự vệ địa phương được huy động trực tiếp tham gia hỗ trợ khai quật, số hóa thông tin và lấy mẫu sinh phẩm.

Theo Thượng tá Trần Thanh Sơn, công tác chuẩn bị được thực hiện kỹ lưỡng, các lực lượng phối hợp chặt chẽ, tuân thủ nghiêm quy trình nên việc khai quật, lấy mẫu và số hóa thông triển khai khoa học, cẩn trọng, bảo đảm tính chính xác và sự tôn nghiêm tại các nghĩa trang liệt sỹ.

Đến chiều 11/8/2026, công tác lấy mẫu, số hóa thông tin tại nghĩa trang liệt sỹ Bình Thuận, xã Hồng Sơn đã hoàn tất, sớm 3 tháng so với tiến độ đề ra. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Quá trình khai quật được thực hiện thận trọng, xác định chính xác vị trí hài cốt, hạn chế tối đa tác động đến kết cấu phần mộ, bảo đảm hoàn trả nguyên trạng sau khi lấy mẫu. Việc đánh dấu, gắn mã định danh cho từng phần mộ cũng được lực lượng lấy mẫu và Ban Quản trang phối hợp thực hiện chặt chẽ, tránh nhầm lẫn.

Lâm Đồng có địa bàn rộng, thời tiết diễn biến thất thường, ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm, các cán bộ, chiến sỹ và lực lượng tham gia đã khắc phục khó khăn bằng tất cả tình cảm, tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, bảo đảm tiến độ, hoàn thành việc lấy mẫu và số hóa thông tin tại 11 nghĩa trang liệt sỹ.

Thời gian tới, các mẫu sinh phẩm thu nhận sẽ được bàn giao cho cơ quan chức năng phục vụ công tác giám định ADN, góp phần xác định danh tính các liệt sỹ chưa xác định được thông tin, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và gia đình liệt sỹ./.

Lâm Đồng phấn đấu hoàn thành sớm việc lấy mẫu ADN hài cốt liệt sỹ Lực lượng chức năng đã khai quật, thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của 3.177 phần mộ tại Nghĩa trang liệt sỹ Bình Thuận, đạt gần 87%, phấn đấu hoàn thành toàn bộ khoảng 3.400 phần mộ trước ngày 12/8.

