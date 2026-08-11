Thành phố Hồ Chí Minh: Điểm chuẩn đại học khối ngành sư phạm duy trì ở mức cao

Chiều 11/8, hai trường đại học lớn đào tạo giáo viên tại Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn tuyển sinh năm 2026.

Ghi nhận tại hai trường cho thấy điểm chuẩn các ngành sư phạm tiếp tục duy trì ở mức cao như nhiều năm gần đây.

Tại Trường Đại học Sài Gòn, 41 trong tổng số 47 ngành của trường có điểm trúng tuyển từ 22 điểm trở lên. Sáu ngành có điểm chuẩn dưới 22 điểm, chủ yếu là chương trình chất lượng cao và một số ngành đặc thù.

Đáng chú ý, mặt bằng điểm chuẩn nhóm ngành giáo dục, đặc biệt là các ngành đào tạo giáo viên ở mức cao nhất trường. Cụ thể, trong 16 ngành đào tạo giáo viên, quản lý giáo dục, chỉ có ngành Sư phạm Âm nhạc lấy 22 điểm, Sư phạm Mỹ thuật 20,75 điểm; các ngành còn lại đều trên 24 điểm.

Điểm chuẩn cao nhất là ngành Sư phạm Toán học với 28,89 điểm; tiếp đến là Sư phạm Ngữ văn với 28,07 điểm. Một số ngành sư phạm khác cũng ở mức chuẩn cao, như Sư phạm Vật lý 27,54 điểm; Sư phạm Tiếng Anh 27,50 điểm; Sư phạm Hóa học 27,43 điểm; Sư phạm Lịch sử 26,80 điểm và Sư phạm Khoa học tự nhiên 26,71 điểm.

Theo nhà trường, năm nay, toàn trường ghi nhận 18 thí sinh trúng tuyển với mức điểm xét tuyển đạt tuyệt đối 30/30 điểm (cả điểm cộng), riêng ngành Sư phạm Toán học có 17 thí sinh đạt mức điểm này.

Năm 2026, Trường Đại học Sài Gòn tuyển tuyển hơn 5.400 chỉ tiêu, với các phương thức: xét tuyển thẳng; xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; xét điểm kỳ thi đánh giá đầu vào đại học V-SAT; xét điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông. Điểm chuẩn của tất cả phương thức là tương đương, sau khi đã quy đổi về thang 30 điểm.

Tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, một trong những cơ sở trọng điểm đào tạo giáo viên của cả nước, điểm chuẩn các ngành tiếp tục ở mức cao, đặc biệt là nhóm ngành đào tạo giáo viên. Phần lớn các ngành của trường có điểm trúng tuyển từ 22 điểm trở lên; nhiều ngành đào tạo giáo viên gần sát mốc tuyệt đối.

Với phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, hoặc kết hợp kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông với thi năng khiếu, hàng loạt ngành sư phạm có điểm chuẩn trên 27 điểm, trong đó Sư phạm Hóa học dẫn đầu với 29,83 điểm; Sư phạm Ngữ văn và Sư phạm Lịch sử cùng 29,80 điểm; Sư phạm Vật lý 29,78 điểm và Sư phạm Toán học 29,49 điểm.

Nhiều ngành sư phạm khác cũng duy trì mức điểm chuẩn cao, như Sư phạm Khoa học Tự nhiên 28,15 điểm; Sư phạm Tiếng Anh 27,79 điểm; Sư phạm Sinh học 27,66 điểm; Sư phạm Địa lý 27,44 điểm.

Nhóm ngành giáo dục cũng có mặt bằng điểm chuẩn khá cao. Ngành Giáo dục Tiểu học dạy bằng song ngữ Việt-Anh 26,63 điểm, Giáo dục Tiểu học 26,04 điểm, Giáo dục Mầm non 25,84 điểm, ngành Quản lý giáo dục 24,73 điểm.

Trong khi đó, một số ngành ngoài sư phạm có mức điểm chuẩn thấp hơn, cho thấy sự phân hóa rõ giữa nhóm đào tạo giáo viên và các ngành đào tạo khác của trường.

Với phương thức sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực chuyên biệt kết hợp với học bạ hoặc kết hợp thi năng khiếu, hai ngành Sư phạm Ngữ văn và Sư phạm Lịch sử cùng đạt 29,17 điểm. Ngành Sư phạm Hóa học lấy 28,33 điểm; Sư phạm Vật lý 28,28 điểm; Sư phạm Toán học 27,99 điểm; Sư phạm Tiếng Anh 26,77 điểm; Sư phạm Khoa học Tự nhiên 26,89 điểm; Sư phạm Địa lý 26,93 điểm; Sư phạm Sinh học 26,16 điểm.

Những năm gần đây, tuyển sinh các ngành đào tạo giáo viên có mức độ cạnh tranh cao. Bên cạnh chỉ tiêu đào tạo có hạn, các chính sách hỗ trợ sinh hoạt phí, học phí đối với sinh viên sư phạm và sự quan tâm về chế độ đãi ngộ dành cho giáo viên đã góp phần tăng sức hút cho nhóm ngành này.

Mặt bằng điểm chuẩn cao cho thấy khả năng thu hút thí sinh có năng lực tốt vào các ngành đào tạo giáo viên, qua đó tạo thêm điều kiện nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngành giáo dục./.

Tuyển sinh đại học 2026: Tốp 15 ngành học có điểm chuẩn cao nhất Xếp số 1 là ngành Trí tuệ nhân tạo, Trường Đại học công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Ngoại thương thống lĩnh bảng xếp hạng với 12 ngành.