Tăng cường bảo đảm an toàn, giám sát hoạt động nuôi dưỡng, trợ giúp trẻ em

Ngày 11/8, Bộ Y tế có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về việc kiểm tra, xác minh sự việc bạo hành trẻ em xảy ra tại cơ sở tôn giáo.

Theo Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội, ngày 11/8, trên các phương tiện thông tin đại chúng có đăng tải thông tin bài viết về việc: “Phẫn nộ người đàn ông đánh đập cháu bé dã man ở Chùa Bầu, Phú Thọ.”

Theo phản ánh, đoạn clip ngắn ghi lại cảnh người đàn ông mặc áo nâu dùng roi vụt liên tiếp, túm tóc và dúi đầu một cháu nhỏ giữa sự run rẩy của nhiều đứa trẻ khác. Clip đang lan truyền với tốc độ nhanh trên mạng xã hội, khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Sự việc được xác định xảy ra tại Chùa Bầu (Phật Quang Tự), phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ.

Cục Bảo trợ xã hội đề nghị Sở Y tế tỉnh Phú Thọ phối hợp với cơ quan chức năng liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh nội dung sự việc, xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo thẩm quyền và báo cáo kết quả xử lý bằng văn bản về Cục Bảo trợ xã hội.

Sở Y tế tỉnh Phú Thọ tổ chức rà soát tình hình hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn; tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn, giám sát các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp cho trẻ em và các nhóm đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương trong các cơ sở trợ giúp xã hội nhằm phòng ngừa kịp thời phát hiện, xử lý hành vi vi phạm.

Cục Bảo trợ xã hội đề nghị Sở Y tế tỉnh Phú Thọ khẩn trương chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp các cơ quan chức năng nghiêm túc thực hiện các nội dung trên./.

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đánh 5 chú tiểu tại chùa Bầu Nguyễn Thế Duy, sinh năm 2001, trú tại xã Vạn Thắng, tỉnh Khánh Hòa, đang tu tập tại chùa Bầu (Phật Quang Tự), là người có hành vi đánh 5 chú tiểu gây thương tích.