Chương trình hợp tác xây dựng chăm sóc sức khỏe học đường toàn diện

Ngày 11/8, Trung tâm Truyền thông và Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng (CCHC), đơn vị trực thuộc Tổng hội Y học Việt Nam, ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác xây dựng Chương trình chăm sóc sức khỏe học đường toàn diện với Hệ thống Phổ thông Liên cấp Alfred Nobel.

Phó giáo sư Nguyễn Thị Xuyên - Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam nhấn mạnh Tổng hội với mạng lưới các hội chuyên ngành cùng đội ngũ giáo sư, bác sỹ, nhà khoa học và chuyên gia trong nhiều lĩnh vực. Tổng hội xác định việc đưa những kiến thức y học chính thống, dựa trên bằng chứng khoa học đến gần hơn với người dân là một nhiệm vụ quan trọng.

Lễ ký kết này không chỉ đánh dấu sự hợp tác giữa hai đơn vị, mà còn mở đầu cho một hành trình có ý nghĩa đưa tri thức y học vào môi trường giáo dục, biến tri thức thành kỹ năng và biến kỹ năng thành những thói quen sống khỏe suốt đời.

Chương trình hợp tác tập trung vào dinh dưỡng học đường, giáo dục và truyền thông sức khỏe, phòng chống tai nạn thương tích, nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe cho học sinh và tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình với đội ngũ chuyên gia y tế.

Phó giáo sư Nguyễn Thị Xuyên - Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hợp tác giữa hai bên hướng tới một cách tiếp cận chủ động, trong đó sức khỏe không chỉ được nhìn nhận ở hoạt động chăm sóc hoặc phòng bệnh riêng lẻ, mà được lồng ghép vào quá trình giáo dục, trải nghiệm và hình thành thói quen hằng ngày của học sinh.

Theo Biên bản ghi nhớ, nhà trường, gia đình và đội ngũ chuyên gia y tế sẽ cùng tham gia xây dựng môi trường học đường hỗ trợ học sinh có kiến thức đúng, kỹ năng phù hợp và khả năng chủ động chăm sóc bản thân. Mỗi hoạt động cụ thể được xây dựng theo kế hoạch riêng, phù hợp với độ tuổi, điều kiện của nhà trường, yêu cầu chuyên môn và quy định pháp luật.

Bốn nhóm hoạt động trọng tâm gồm: Dinh dưỡng và phát triển thể chất; giáo dục và truyền thông sức khỏe; phòng chống tai nạn thương tích và nâng cao năng lực ứng phó; theo dõi, tư vấn và kết nối chăm sóc sức khỏe.

Ông Nguyễn Chính Nghĩa - Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng cho hay sức khỏe của một quốc gia không chỉ bắt đầu từ bệnh viện, mà còn từ nhận thức, giáo dục và những thói quen được hình thành hằng ngày. Trung tâm sẽ kết nối nguồn lực chuyên môn phù hợp, đồng hành cùng nhà trường xây dựng chương trình trên cơ sở khoa học, khả thi và có thể đánh giá, để kiến thức sức khỏe từng bước trở thành năng lực sống của học sinh.

Thầy Nguyễn Hữu Dũng - Giám đốc Điều hành Hệ thống Phổ thông Liên cấp Alfred Nobel nhấn mạnh, một ngôi trường thành công không chỉ được đo bằng thành tích học tập, mà còn bằng việc học sinh khi trưởng thành có một cơ thể khỏe mạnh, tinh thần tích cực và năng lực tự chăm sóc sức khỏe. Hợp tác với CCHC giúp ANS tăng cường nền tảng chuyên môn để đưa giáo dục sức khỏe vào đời sống học đường một cách thiết thực và có hệ thống.

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Nghị quyết số 72-NQ/TW đã đề ra nhiều định hướng quan trọng nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi này. Trong đó, trọng tâm là tăng cường vai trò của y tế dự phòng và y tế cơ sở; phát triển mô hình bác sỹ gia đình; đẩy mạnh khám sức khỏe định kỳ và tầm soát bệnh.../.

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