Cảnh báo xuất hiện triều cường ở khu vực ven biển Bắc Bộ và Nam Bộ

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo, từ chiều tối 11/8 đến ngày 12/8, xuất hiện triều cường ở khu vực ven biển Bắc Bộ và Nam Bộ.

Từ chiều tối 11/8 đến ngày 12/8, mức nước triều cao nhất tại trạm Bãi Cháy đạt 4,1-4, 2m, thời gian xuất hiện triều cường từ 16-18h, mực nước triều cao nhất tại trạm Vũng Tàu đạt 3,7-3,75m, thời gian xuất hiện triều cường từ 1-3h và 13-15h.

Trong 24-48 giờ tiếp theo, mực nước triều tại ven biển Bắc Bộ đang ở mức cao và có xu hướng giảm chậm. Dự báo mực nước triều cao nhất tại Bãi Cháy có thể đạt 4,05-4,15m. Mực nước tại ven biển Nam Bộ đang ở mức cao và có xu hướng giảm chậm. Dự báo mực nước triều cao nhất tại Vũng Tàu có thể đạt 3,75-3,85m.

Các chuyên gia về thủy văn lưu ý triều cường cao sẽ làm chậm quá trình thoát lũ trên các sông ở khu vực. Thời điểm chiều tối và đêm cần đề phòng dòng chảy mạnh hướng xa bờ khi triều rút, nguy hiểm cho hoạt động hàng hải và du lịch biển, nhất là tại các cảng ra vào, các bãi tắm.

Các khu vực trũng, thấp ở ven biển, ven sông, vùng ngoài đê bao có khả năng ngập úng trong khoảng thời gian triều cường cao. Ngoài ra, triều cường cao còn làm gia tăng xâm nhập mặn trong nội đồng.

Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do triều cường lớn gây ngập úng trong thời gian tới, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đề nghị các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng, triển khai việc theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền, nhân dân để chủ động phòng tránh.

Lực lượng chức năng kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven biển, đê điều, hồ đập, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra; khơi thông dòng chảy, xử lý kịp thời các sự cố công trình ngay từ giờ đầu.

Các tỉnh, thành phố sẵn sàng triển khai các biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất; gia cố, bảo vệ hồ ao nuôi thủy sản; thu hoạch hoa màu, cây trồng cạn đến thời kỳ thu hoạch; phòng, chống ngập úng khu vực đô thị, vùng trũng thấp, bảo đảm hạn chế thấp nhất thiệt hại; thông báo cho chủ phương tiện vận tải thủy về ngập úng để chủ động biện pháp bảo đảm an toàn cho người, phương tiện, thiết bị và công trình...

Trong 24 giờ qua, mực nước cao nhất ngày tại trạm Bãi Cháy đang có xu hướng tăng. Đỉnh triều cao nhất tại trạm Bãi Cháy (Quảng Ninh) đạt 3,87m lúc 13 giờ ngày 11/8. Mực nước cao nhất ngày tại trạm Vũng Tàu đang có xu hướng tăng. Đỉnh triều cao nhất tại trạm Vũng Tàu (Thành phố Hồ Chí Minh) đạt 3,58m lúc 2h ngày 11/8./.

Từ 12/8-10/9, mưa lớn diện rộng sẽ tập trung ở Bắc Bộ và từ Thanh Hóa-Quảng Trị Từ ngày 12/8 đến 10/9, mưa lớn diện rộng sẽ tập trung chủ yếu tại khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa-Quảng Trị, khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ xuất hiện nhiều ngày có mưa rào và dông.