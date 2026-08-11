Đồng Nai: Lợn nhiễm chất cấm, có dấu hiệu vi phạm quy định an toàn thực phẩm

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai, từ 28/7 đến 5/8, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị kiểm tra, phát hiện 3 trại chăn nuôi tại phường Trị An và Dầu Giây (thành phố Đồng Nai) có lợn nhiễm chất Salbutamol thuộc nhóm Beta-agonist (chất bị cấm trong chăn nuôi); trong đó, có 1 trại lợn ngoài nhiễm chất cấm còn có một số con bị dịch tả lợn châu Phi.

Phân tích mẫu nước tiểu cho thấy nhiều con lợn tại 3 trại nêu trên có kết quả định lượng vượt ngưỡng cho phép với chất Salbutamol thuộc nhóm Beta-agonist.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai, các trại nêu trên không đăng ký kê khai chăn nuôi, thu mua lợn trọng lượng lớn (từ 90 kg đến 100 kg) sau đó dùng chất cấm trộn với cám viên cho lợn ăn để lợn tăng trọng nhanh.

Xét thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn thực phẩm và tính chất nguy hiểm của nhóm đối tượng sử dụng chất cấm trong chăn nuôi (nhóm Beta-agonist) cho lợn ăn nhằm làm tăng trọng nhanh để trục lợi, gây mất an toàn thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai đã chuyển 3 hồ sơ (3 trại) đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai tiếp nhận, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai, về vụ việc này, qua nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai nhận thấy hồ sơ do Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai chuyển đến hiện đang trong quá trình giải quyết nguồn tin tội phạm của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai cung cấp hồ sơ, tài liệu về công tác quản lý Nhà nước; quá trình kiểm tra, xử lý đối với các cơ sở chăn nuôi vi phạm, đồng thời phối hợp xử lý đối với tang vật là số lợn nhiễm chất cấm Salbutamol và nhiễm dịch tả lợn châu Phi theo quy định.

Từ cơ sở trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp hồ sơ và xử lý tang vật theo quy định.

Theo đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai, trong chiều 11/8, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh về vấn đề này.

Thông tấn xã Việt Nam tiếp tục thông tin về vấn đề này./.

Đồng Nai phát hiện 7 cơ sở nuôi lợn "vỗ béo" sử dụng chất cấm Kiểm tra các cơ sở nuôi lợn "vỗ béo," ngành chức năng Đồng Nai phát hiện 7 cơ sở có lợn dương tính với chất tạo nạc Salbutamol, tạm giữ hơn 4.100 con lợn để phục vụ điều tra, xử lý.