Phát hiện 89 con lợn trong lò mổ ở Đồng Nai dương tính với chất cấm

Ngày 7/10, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện một cơ sở giết mổ gia súc tại phường Trảng Dài (tỉnh Đồng Nai) có 89 con lợn dương tính với chất Salbutamol (chất cấm trong chăn nuôi).

Sáng cùng ngày, các chiến sỹ thuộc Phòng An ninh kinh tế phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản tỉnh Đồng Nai, Công an phường Trảng Dài tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở giết mổ do ông N.H.P (40 tuổi, ngụ phường Trảng Dài) làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở giết mổ này đang nuôi nhốt 89 con lợn, 22 con bò chuẩn bị giết mổ. Tiến hành test nhanh số gia súc đang nuôi nhốt tại lò mổ, phát hiện 89 con lợn dương tính với chất Salbutamol.

Lực lượng Cảnh sát kinh tế, cơ quan thú y và chính quyền địa phương đang tiếp tục làm việc với ông N.H.P để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Salbutamol là chất cấm thuộc nhóm Beta-agonist quy định tại Điều 1, Thông tư 57 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) về việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các chất cấm thuộc nhóm Beta-agonist trong chăn nuôi.

Salbutamol được lạm dụng để kích thích tăng trưởng, làm tăng tỷ lệ nạc trong gia súc. Việc sử dụng Salbutamol trái phép trong chăn nuôi được các nhà khoa học cảnh báo, có nguy cơ ngộ độc cấp tính, làm rối loạn chức năng tim và phổi; khiến tim đập nhanh, huyết áp tăng, phù nề, liệt cơ, đau đầu, thậm chí có thể tử vong./.

