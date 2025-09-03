Dịch tả lợn châu Phi lan rộng, Tuyên Quang siết chặt quản lý

Sau gần 2 tháng dịch tả lợn châu Phi bùng phát, đến nay dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp và có nguy cơ lan rộng tại nhiều địa phương của tỉnh Tuyên Quang.

Theo Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản Tuyên Quang (Sở Nông nghiệp và Môi trường), toàn tỉnh ghi nhận 97.940 con lợn mắc bệnh buộc phải tiêu hủy tại 9.934 hộ thuộc 1.576 thôn của 115 xã, với tổng khối lượng trên 5.100 tấn.

Nguyên nhân dịch bệnh lây lan nhanh được xác định là do nhận thức của một bộ phận người dân về xử lý lợn ốm, chết còn hạn chế; vẫn diễn ra tình trạng buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ lợn và sản phẩm từ lợn không đảm bảo an toàn.

Đặc biệt, Công an tỉnh Tuyên Quang còn phát hiện một số trường hợp kinh doanh thịt lợn nhiễm bệnh tại chợ, cung cấp cho trường học, doanh nghiệp, bếp ăn tập thể, tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng...

Hiện có 5 xã trên địa bàn tỉnh kiểm soát được ổ dịch tả lợn châu Phi và đã qua 21 ngày không phát sinh ổ dịch mới. Đó là các xã Bản Máy, Sà Phìn, Xuân Giang, Ngọc Long và Thượng Sơn.

Đây cũng là những xã đầu tiên trong tỉnh xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi và đến nay ổ dịch đã được dập tắt, không phát sinh thêm lợn nhiễm bệnh nhờ các biện pháp khoanh vùng, khống chế.

Ông Hoàng Gia Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang cho biết, trước tình hình tỉnh sắp diễn ra nhiều sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao, du lịch và năm học mới, nhu cầu tiêu thụ thực phẩm, đặc biệt là thịt lợn sẽ tăng cao, nguy cơ mất an toàn thực phẩm càng hiện hữu.

Do vậy, tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp.

Cụ thể, Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển, giết mổ động vật; Sở Công Thương quản lý chặt chẽ thị trường, xử lý nghiêm hành vi kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Sở Giáo dục và Đào tạo siết chặt quản lý hợp đồng cung ứng thực phẩm tại các cơ sở giáo dục, kịp thời chấm dứt hợp đồng với đơn vị vi phạm. Sở Y tế giám sát nguồn cung, thành lập các đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm tại trường học, bếp ăn tập thể, nhà hàng...

Cùng đó, Công an và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vận chuyển, kinh doanh sản phẩm động vật vi phạm.

Kịp thời phát hiện, xử lý đối với vi phạm liên quan đến cung ứng vaccine; xử lý, tiêu hủy động vật mắc bệnh và các chính sách hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh.

Đặc biệt, Ủy ban Nhân dân các xã, phường chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn thực phẩm tại địa phương, đặc biệt tại khu vực diễn ra lễ hội, trường học, cơ sở kinh doanh ăn uống; sẵn sàng phương án, lực lượng và trang thiết bị để triển khai hiệu quả các biện pháp xử lý, khắc phục hậu quả khi xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm, ngộ độc thực phẩm trên địa bàn; kiên quyết xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ lợn, sản phẩm từ thịt lợn cũng như các cơ quan, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý an toàn thực phẩm.

Ông Hoàng Gia Long cho biết thêm, trước mắt các cấp, ngành và địa phương tiếp tục siết chặt công tác giám sát dịch bệnh, thực hiện nghiêm quy trình chăn nuôi an toàn sinh học; thành lập các đội phản ứng nhanh để xử lý kịp thời khi phát sinh ổ dịch; tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ thú y cơ sở.

Đồng thời, ngành nông nghiệp phối hợp với ngành tài chính tham mưu hỗ trợ kinh phí từ nguồn dự phòng cấp tỉnh cho các địa phương phục vụ phòng, chống dịch; tăng cường các chốt kiểm soát dịch bệnh 24/24 giờ, kiên quyết xử lý tình trạng giấu dịch, bán chạy lợn bệnh.../.

