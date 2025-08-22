Quảng Ngãi tiêu hủy gần 3.000 con lợn bị dịch tả châu Phi

Ngày 22/8, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi có báo cáo số 2223/BC-SNNMT về tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi và các giải pháp xử lý.

Theo báo cáo, chỉ trong vòng 3 ngày, từ 19 – 21/8, bệnh dịch tả lợn châu Phi tiếp tục phát sinh, buộc ngành chức năng và người dân phải tiêu hủy 2.970 con lợn.

Cụ thể, số lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi được phát hiện trên đàn lợn của 243 hộ, thuộc 22 xã, phường trên địa bàn tỉnh. Tính từ ngày 1/7 đến nay, dịch đã xảy ra trên đàn lợn của hơn 10.000 hộ dân, thuộc 59 xã, phường, đặc khu.

Hiện nay, có 7 xã, phường và đặc khu đã qua 21 ngày không phát sinh động vật mắc bệnh là các xã Sơn Tây Hạ, Sơn Tây Thượng, Nguyễn Nghiêm, Cẩm Thành, Sa Loong, Đông Trà Bồng và đặc khu Lý Sơn.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh còn 52 xã, phường có bệnh dịch tả lợn châu Phi chưa qua 21 ngày và đang tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch; trong đó, tại 5 xã, phường là Sơn Tịnh, Nghĩa Giang, Vệ Giang, Nghĩa Hành và Đình Cương vẫn còn có dịch bệnh tương đối phức tạp, ngành nông nghiệp đang khẩn trương phối hợp với các địa phương triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống, nhằm sớm khống chế các ổ dịch.

Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi, hiện nay, tình hình thời tiết trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi vẫn đang diễn biến khá phức tạp, làm ảnh hường trực tiếp đến sức đề kháng của đàn vật nuôi và làm gia tăng nguy cơ phát sinh, lây lan các loại dịch bệnh nguy hiểm, đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi.

Bên cạnh đó, số lượng hộ chăn nuôi có quy mô nông hộ còn chiếm số lượng lớn; chuồng nuôi được bố trí gần nhà, sát đường giao thông; điều kiện chuồng trại chăn nuôi còn nhiều hạn chế chưa đáp ứng điều kiện chăn nuôi an toàn sinh học nên khó khăn trong quá trình triển khai các biện pháp phòng chống dịch.

Trước tình hình đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tiếp tục cử công chức chuyên môn phối hợp cùng với các địa phương tổ chức kiểm tra.

Đồng thời, hướng dẫn địa phương chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo quy định; cấp phát kịp thời vaccine, hóa chất cho các địa phương triển khai các biện pháp phòng chống dịch.

Đặc biệt, chỉ đạo các Trạm kiểm dịch động vật đầu mối giao thông tăng cường phối hợp với lực lượng kiểm tra tình hình vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra, vào địa bàn và tăng cường kiểm tra, kiểm soát tình hình vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn.

Theo thống kê, do dịch tả lợn châu Phi lây lan nhanh và rộng, các địa phương trong tỉnh đã thực hiện tiêu hủy hơn 70.000 con lợn mắc bệnh, sử dụng gần 8.200 lít hóa chất và sử dụng 214 tấn vôi bột để khử trùng, tiêu độc./.

Quyết liệt kiểm soát dịch tả lợn châu Phi, bảo đảm nguồn cung cuối năm Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu có giải pháp phù hợp, căn cơ để kiểm soát dịch, bổ sung chế tài xử lý nghiêm các hành vi phát tán dịch bệnh; bảo đảm nguồn cung thịt lợn những tháng cuối năm