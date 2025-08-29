Quảng Ninh: Cơ bản kiểm soát được dịch tả lợn châu Phi

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Ninh, tính hết ngày 26/8, toàn tỉnh có 5 xã, phường đã qua 21 ngày không phát sinh ổ dịch mới; có 8 xã, phường chỉ phát sinh 1-3 hộ có lợn bệnh buộc phải tiêu hủy gồm các xã: Lương Minh, Quảng Tân, Ba Chẽ, Thống Nhất, Hoàng Quế, Điền Xá, Đường Hoa, Đông Mai. Đến nay, dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh bước đầu đã được kiểm soát.

Bệnh dịch tả lợn châu Phi phát sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh từ ngày 14/7 do một số nguyên nhân như vi rút dịch tả lợn châu Phi có sức đề kháng cao, khó tiêu diệt và tồn tại lâu ngoài môi trường, khi gặp điều kiện thuận lợi phát triển và gây bệnh; vaccine xin phòng bệnh mới được chỉ định đối với lợn thịt, chưa được dùng cho lợn nái và đực giống, chưa bao phủ được toàn đàn lợn nuôi; chăn nuôi nhỏ lẻ chưa đảm bảo an toàn sinh học còn phổ biến, sử dụng nguồn nước mặt, thức ăn thừa không qua xử lý nhiệt.

Như vậy, sau hơn 1,5 tháng dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại tỉnh Quảng Ninh, tại các xã, phường, đặc khu có dịch, mọi công tác xử lý tiêu hủy đã được thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

Với những biện pháp phòng dịch được các xã, phường, đặc khu trong tỉnh đang tập trung thực hiện và sự chủ động của các hộ chăn nuôi nên đến nay tình hình dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát.

Để phòng chống dịch tả lợn châu Phi lâu dài, tỉnh thực hiện nguyên tắc đóng kín chuồng nuôi, chăn nuôi không tiếp xúc, kiểm soát mọi nguồn lây nhiễm. Các hộ tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp để giảm thiểu nguy cơ ảnh hưởng đến đàn lợn sinh trưởng, ổn định.

Cùng với việc nâng cao nhận thức của người dân, các hộ chăn nuôi tiếp tục thực hiện các giải pháp để bảo vệ đàn vật nuôi, không để đứt gãy chuỗi cung ứng nguồn thịt lợn trên thị trường.

Trong suốt thời gian xảy ra bệnh dịch, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ninh đã chủ động hỗ trợ hóa chất phòng, chống dịch bệnh động vật cho một số xã, phường có dịch; thành lập các tổ phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn; triển khai hướng dẫn tháo gỡ khó khăn trong phòng, chống dịch bệnh động vật sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, phân công 36 cán bộ chuyên ngành chăn nuôi và thú y của Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Trung tâm Khuyến nông tỉnh phụ trách địa bàn để hỗ trợ các xã, phường, đặc khu kiểm tra, phát hiện và xử lý ổ dịch bệnh động vật; phát động Tháng cao điểm khử trùng tiêu độc trong toàn tỉnh…

Theo khuyến cáo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, với những đàn lợn khỏe mạnh, đến thời kỳ xuất bán, các hộ dân thực hiện tiêu thụ để giảm thiểu nguy cơ mầm bệnh xâm nhiễm vào trại. Đối với chuồng trại sau khi hết vật nuôi được các hộ vệ sinh theo hướng dẫn.

Tính đến ngày 30/6, tỉnh Quảng Ninh hoàn thành tiêm phòng vaccine dịch tả lợn châu Phi đợt 1/2025 với số lượng 30.256 liều (đạt 57% kế hoạch năm 2025), đến nay số lợn trên đã được xuất chuồng an toàn. Dự kiến tiêm chủng vaccine dịch tả lợn châu Phi đợt 2/2025 sẽ triển khai từ giữa tháng 9 tới./.

