Tiếp thêm động lực và niềm tin cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

Ngày 2/8/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, đánh dấu bước chuyển quan trọng sau hơn 20 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Nghị quyết khẳng định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài "là bộ phận không tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia."

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, Tiến sỹ Nguyễn Thị Lan - Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Trùng Khánh và Tứ Xuyên, cho rằng Nghị quyết số 23-NQ/TW là tin vui có ý nghĩa lớn đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, thể hiện rõ tư duy mới của Đảng và Nhà nước trong việc phát huy nguồn lực kiều bào.

Theo Tiến sỹ Nguyễn Thị Lan, điểm đáng chú ý của Nghị quyết là không chỉ dừng ở việc tập hợp cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, mà còn tạo điều kiện để kiều bào tham gia sâu hơn, đồng hành với đất nước trong quá trình hội nhập và phát triển, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.

Bà đánh giá Nghị quyết số 23-NQ/TW là một chiến lược tổng thể với tầm nhìn dài hạn. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc, trong đó có Trùng Khánh và Tứ Xuyên, sẵn sàng hưởng ứng, phát huy vai trò cầu nối, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam, đồng thời thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa Việt Nam với các nước sở tại.

Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Trùng Khánh và Tứ Xuyên cho biết việc Nghị quyết đề cao vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, huy động kiều bào trực tiếp tham gia vào sự nghiệp phát triển đất nước trong giai đoạn mới là định hướng thiết thực, thể hiện tinh thần hòa hợp dân tộc và tạo điều kiện để kiều bào phát huy vai trò như những "đại sứ văn hóa," góp phần giới thiệu đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Được thành lập năm 2022, Hội Người Việt Nam tại Trùng Khánh và Tứ Xuyên hiện có gần 5.000 thành viên, gồm kiều bào, trí thức, chuyên gia, doanh nhân và du học sinh.

Theo bà Nguyễn Thị Lan, phần lớn thành viên hội nhập tốt với xã hội sở tại. Nhiều kiều bào, trí thức và chuyên gia có trình độ cao đang làm việc, giữ vị trí quan trọng tại các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp lớn tại địa bàn; nhiều doanh nghiệp của người Việt cũng hoạt động hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, văn hóa và công nghệ cao.

Trong quá trình hoạt động, dù còn gặp không ít khó khăn, cộng đồng người Việt Nam tại Trùng Khánh và Tứ Xuyên luôn phát huy tinh thần đoàn kết, hướng về quê hương và đất nước thông qua nhiều hoạt động thiết thực.

Về gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, Hội thường xuyên tổ chức các hoạt động nhân những ngày lễ lớn như Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4, Quốc khánh 2/9 và Tết cổ truyền.

Hội cũng tổ chức các hoạt động tương thân tương ái, vận động quyên góp ủng hộ đồng bào trong nước theo lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Cùng với đó, Hội tích cực hưởng ứng các chương trình giảng dạy tiếng Việt do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài triển khai, chú trọng việc dạy tiếng Việt cho con em kiều bào sinh ra và lớn lên tại nước sở tại, qua đó góp phần gìn giữ tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc trong thế hệ trẻ.

Bên cạnh các hoạt động nội bộ cộng đồng, Hội Người Việt Nam tại Trùng Khánh và Tứ Xuyên cũng phối hợp chặt chẽ với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Trùng Khánh, thường xuyên cập nhật thông tin trong nước và nước sở tại để phổ biến tới cộng đồng. Theo bà Nguyễn Thị Lan, sự phối hợp này góp phần hỗ trợ người Việt ổn định cuộc sống, nâng cao vị thế và uy tín của cộng đồng tại địa bàn.

Bà Nguyễn Thị Lan cho rằng với định hướng mới của Nghị quyết số 23-NQ/TW, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài sẽ có thêm động lực và niềm tin để tiếp tục đóng góp cho đất nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia, đồng thời thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam và nước sở tại./.

Khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết số 23-NQ/TW và Kết luận số 49-KL/TW thành chương trình hành động Chiều 7/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Ngoại giao (Đảng bộ Chính phủ) tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 23-NQ/TW và Kết luận số 49-KL/TW của Bộ Chính trị.

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