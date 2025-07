Người dân ủng hộ siết chặt quản lý an ninh, an toàn tại phố "càphê đường tàu"

Thời gian gần đây, khi phố cà phê đường tàu tại Trần Phú bị siết chặt quản lý, người dân và du khách nước ngoài bắt đầu đổ về các quán càphê tại khu vực tuyến đường tàu nối phố Khâm Thiên với đường Lê Duẩn, khiến khu vực này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông đường sắt.

Trước thực trạng này, tối 9/7, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã phối hợp với Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm.

Tại đây, các lực lượng chức năng đã đồng loạt ra quân, bất ngờ kiểm tra và yêu cầu tất cả các quán càphê trong khu vực đóng cửa, ngừng đón khách.

Những hộ bày bán lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt đều bị nhắc nhở, lập biên bản vi phạm.

Toàn bộ người dân, du khách, trong đó có nhiều người nước ngoài được mời rời khỏi khu vực nguy hiểm.

Theo ghi nhận của phóng viên, thời điểm 14 giờ ngày 10/7, khu vực tuyến đường tàu nối phố Khâm Thiên với đường Lê Duẩn vắng bóng người qua lại, bàn ghế hàng quán dọc 2 bên đường tàu được bố trí gọn gàng, tuân thủ quy định an toàn đường sắt.

Bà Ngô Thị Xuân, 52 tuổi, kinh doanh càphê giải khát tại khu vực đường tàu Khâm Thiên chia sẻ, thời gian gần đây, lực lượng chức năng kiểm tra và yêu cầu tất cả các quán càphê trong khu vực có vi phạm hành lang an toàn đường sắt phải đóng cửa, ngừng đón khách.

Dù ít nhiều ảnh hưởng tới công việc kinh doanh nhưng bà hoàn toàn ủng hộ lực lượng chức năng vì điều này giúp đảm bảo an toàn tài sản và tính mạng, không những của du khách mà còn của cả những người dân sống dọc đường tàu.

Thời gian qua, Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám cũng tổ chức ký cam kết đối với các hộ kinh doanh và hộ dân sinh sống dọc 2 bên đường tàu, tuyệt đối không vi phạm quy định an toàn đường sắt.

Trung úy Nguyễn Đức Anh, Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội chia sẻ, xác định nhiệm vụ đảm bảo an toàn đường sắt là nhiệm vụ trọng tâm vì liên quan trực tiếp đến tính mạng người dân, đơn vị đã phối hợp với công an địa phương duy trì tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là khung giờ tối, khi người dân và du khách tập trung đông, tránh để xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội tiếp tục phối hợp với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Cục Đường sắt và chính quyền các phường liên quan để kiểm soát chặt chẽ tình hình, phối hợp rà soát, tuyên truyền để người dân chấp hành nghiêm chỉnh, không để tái diễn tình trạng tụ tập trái phép dọc đường tàu, giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn./.

