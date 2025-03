Khu phố “càphê đường tàu” vẫn tấp nập như chưa từng có lệnh cấm

Mặc dù cơ quan quản lý Hà Nội tiếp tục ra công văn yêu cầu các công ty lữ hành, tổ chức du lịch ngừng đưa khách đến "khu phố càphê đường tàu" vì lo ngại mất an ninh, song thực tế ở đây vẫn nhộn nhịp “như chưa từng có lệnh cấm.”

Mới đây, Sở Du lịch Hà Nội tiếp tục ra công văn yêu cầu các doanh nghiệp lữ hành “nói không” với khu vực “càphê đường tàu” thuộc 3 phường Cửa Nam, Hàng Bông và Cửa Đông. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh địa điểm này từng là “thỏi nam châm” hút khách du lịch, đặc biệt là du khách quốc tế.

Và lý do của lệnh “cấm cửa” xuất phát từ những quan ngại về việc mất an toàn giao thông đường sắt. “Càphê đường tàu” là nơi những hàng quán mọc lên san sát đường ray, mang đến trải nghiệm độc đáo và trở thành điểm “check-in” thú vị với du khách quốc tế khi đến Thủ đô.

Phố càphê đường tàu dài khoảng 2km nối giữa phố Lê Duẩn, Trần Phú, Cửa Đông và Phùng Hưng, là điểm đến được nhiều tờ báo quốc tế đánh giá là không thể bỏ lỡ khi tới Hà Nội. Song, mặt trái của trải nghiệm này là tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh an toàn giao thông đường sắt, đặc biệt là khi đoàn tàu di chuyển với tốc độ cao, tai nạn đáng tiếc có thể bất thình lình xảy đến bất cứ lúc nào.

Người dân và du khách vẫn tấp nập trong khu vực đường ray phớt lờ biển cấm. (Ảnh: Vân Anh/Vietnam+)

Thế nhưng, theo ghi nhận từ phóng viên Vietnamplus, bất chấp lệnh cấm, khu vực phố càphê đường tàu vẫn thu hút một lượng lớn khách du lịch. Các tour dẫn khách du lịch tuy đã có phần hạn chế, nhưng rất nhiều khách lẻ vẫn tự tìm tới trải nghiệm không khí đặc biệt ở con phố “trứ danh.”

Đáng nói là dù trên đoạn đường này đã có biển cấm và biển cảnh báo, nhưng khi không có lực lượng an ninh túc trực để giám sát, các chủ quán càphê vẫn công khai mời chào, nhiệt tình dẫn du khách vào quán. Du khách thì vô tư đi lại, thậm chí ngồi bệt xuống đường ray để chụp ảnh, bất chấp nguy hiểm rình rập.

Leah, nữ du khách đến từ Canada chia sẻ: “Tôi biết đến địa điểm này từ lâu và khi đến Việt Nam, đây là nơi đầu tiên mà tôi muốn tham quan. Tôi không biết có lệnh cấm, bởi hàng quán vẫn rất đông và họ mời chào chúng tôi từ đường lớn rất nhiệt tình.”

Theo ông Đ.V.T (nhân viên bảo vệ đường tàu khu vực phường Điện Biên), mặc dù đã ngăn chặn nhưng vẫn “không xuể.” “Cứ rào đầu đường thì họ lại lách qua, hoặc đi đường khác. Lượng khách đông như vậy nên cản không xuể. Trước khi tàu đến 5 phút, chúng tôi có thực hiện các biện pháp dẹp đường, hướng dẫn khách đứng nơi an toàn. Chưa có tai nạn xảy ra nên họ vẫn chưa biết sợ,” ông T cho hay.

Điểm "check-in" nổi tiếng với du khách quốc tế khi đặt chân đến Hà Nội. (Ảnh: Vân Anh/Vietnam+)

Đoàn tàu tiến đến là giây phút được du khách chờ đợi nhất khi họ có cơ hội tận mắt chứng kiến con tàu lướt qua ở cự ly gần. Hầu hết đều tỏ ra thích thú, ngạc nhiên trước khung cảnh ngoạn mục, mạo hiểm này.

Trước đó, Hà Nội đã kiên quyết dẹp bỏ tình trạng kinh doanh càphê đường tàu song vi phạm vẫn tiếp tục tái diễn. Cục Đường sắt Việt Nam cũng từng có văn bản ý kiến với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có biện pháp để ngăn chặn, giải tán các tụ điểm tập trung đông người quay phim, chụp ảnh, uống càphê trong hành lang an toàn đường sắt.

Biển cảnh báo “khu vực nguy hiểm” bằng các ngôn ngữ dù được treo tại đầu đường ngang Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Điện Biên Phủ… nhưng dường như là “vô hình” trước bao con mắt của du khách và người kinh doanh hàng quán ở khu vực này.

Kinh doanh càphê tại khu vực đường tàu ở Hà Nội như hiện nay đang vi phạm các quy định về an toàn đường sắt. Bởi theo quy định về bảo đảm an toàn giao thông đường sắt, khoảng cách tối thiểu của hành lang bảo vệ là 3m. Với các tuyến đường sắt đang khai thác, bất kỳ hoạt động nào ảnh hưởng đến hành lang an toàn này đều là hành vi vi phạm./.

Lực lượng chức năng và nhân viên đường sắt, chủ các hộ kinh doanh dọc tuyến đường phối hợp nhắc nhở du khách di chuyển vào khu vực an toàn trước khi tàu đến. (Ảnh: Vân Anh/Vietnam+)

Từ sáng đến đêm, không lúc nào khu vực càphê đường tàu vắng khách. (Ảnh: Vân Anh/Vietnam+)