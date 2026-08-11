Mỹ cam kết hỗ trợ Việt Nam trong quá trình triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm”

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trong chuyến công tác tại Mỹ, ngày 10/8 (giờ địa phương), Đoàn công tác Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ do Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với nhóm nghiên cứu thuộc Sáng kiến Tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong Chiến tranh (VWAI) nhằm đẩy nhanh tiến độ hợp tác với phía Mỹ trong tiếp nhận dữ liệu và vận động các nguồn lực phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trong Chiến dịch 500 ngày đêm.

Ngay trong buổi làm việc, nhóm nghiên cứu VWAI đã trao cho Đoàn công tác một số tài liệu về khu mộ tập thể bộ đội Việt Nam tại khu vực Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị trong trận đánh năm 1967; tại Căn cứ Hỏa lực Blue năm 1971.

Thời gian qua, đã có trên 50 hồ sơ về các trận đánh và kỷ vật chiến tranh như vậy được VWAI gửi về Việt Nam, tiêu biểu như bộ hồ sơ về các khu mộ tập thể Bệnh viện K67A; sân bay Tân Sơn Nhất và đang được các lực lượng tìm kiếm phân tích, triển khai trên thực địa…

Sáng kiến Tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong Chiến tranh là chương trình do Chính phủ Mỹ tài trợ, được triển khai theo đề nghị của Việt Nam từ năm 2018 nhằm hỗ trợ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính quân nhân Việt Nam mất tích trong chiến tranh.

Dự án do Bộ Chiến tranh Mỹ điều phối thông qua Văn phòng Tùy viên Quốc phòng Mỹ tại Hà Nội, với Đại học Công nghệ Texas giữ vai trò chủ chốt trong nghiên cứu, số hóa và phân tích hồ sơ chiến tranh.

Tổ chức Mission: POW-MIA hỗ trợ trao đổi thông tin, hiện vật, hình ảnh và công nghệ xác định địa điểm chôn cất; Viện Hiệp hội Kinh doanh Mỹ-ASEAN đóng vai trò đối tác khu vực tư nhân, huy động nguồn lực tài chính, công nghệ, đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật cho dự án.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN phát)

Tham gia sáng kiến VWAI có nhiều thành viên là con của những cựu binh Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam trước đây và hiện có người vẫn còn đang mất tích. Sự đồng cảm sâu sắc đó là động lực mạnh mẽ để các thành viên của dự án đã có các hoạt động tích cực, hiệu quả và có nhiều chuyến đi Việt Nam để tham gia xác minh, đối chiếu thông tin.

Đại diện nhóm VWAI đề nghị Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia tiếp tục hỗ trợ, làm cầu nối, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đoàn cựu chiến binh Mỹ dự kiến sẽ có chuyến đi trở lại chiến trường xưa tại Việt Nam, mang theo những thông tin, kỷ vật quý giá vào cuối năm nay.

Thay mặt Ban Chỉ đạo quốc gia 515 và Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu cảm ơn Chính phủ, các tổ chức, cá nhân Mỹ, đặc biệt là các thành viên nhóm VWAI, thời gian qua đã hỗ trợ hiệu quả cho Việt Nam trong hoạt động có ý nghĩa này.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu đề xuất Mỹ tiếp tục tăng cường nguồn lực xử lý ô nhiễm dioxin tại Biên Hòa, Phù Cát; mở rộng dự án hỗ trợ người khuyết tật; tăng cường chia sẻ dữ liệu lịch sử; hỗ trợ công nghệ ADN và tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong hoạt động tìm kiếm quân nhân Mỹ và bộ đội Việt Nam mất tích.

Trước đó, Đoàn đã có cuộc làm việc với Hạ nghị sỹ Chrissy Houlahan, Thành viên Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Gấu làm việc trực tuyến với Hạ nghị sỹ Chrissy Houlahan, Thành viên Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại buổi làm việc trực tuyến với Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 515, Hạ nghị sỹ Chrissy Houlahan xúc động chia sẻ rằng bà không chỉ ủng hộ các hoạt động khắc phục quả chiến tranh tại Việt Nam với tư cách là thành viên Ủy ban Quân vụ và Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ, mà còn với một tư cách rất đặc biệt - là con gái của một cựu binh Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam.

Hạ nghị sỹ Chrissy Houlahan khẳng định sẽ chủ động đưa các đề nghị về kinh phí của Việt Nam ra thảo luận tại các Tiểu ban Phân bổ Ngân sách của Hạ viện Mỹ nhằm tìm kiếm thêm nguồn lực tài chính cho các dự án khắc phục hậu quả sau chiến tranh tại Việt Nam như tẩy độc dioxin và hỗ trợ nạn nhân chiến tranh.

Bà Houlahan tin tưởng rằng việc duy trì hợp tác chặt chẽ giữa Mỹ và Việt Nam, cũng như hợp tác trong khuôn khổ ASEAN, sẽ là yếu tố then chốt bảo đảm an ninh, hòa bình và phát triển bền vững cho toàn khu vực.

Chiều cùng ngày, Đoàn công tác đã có buổi làm việc, trao đổi nhiều nội dung với ông Micheal George DeSombre, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, về công tác phối hợp tìm kiếm, xác minh thông tin và quy tập hài cốt bộ đội Việt Nam mất tích./.

Việt Nam-Hoa Kỳ thúc đẩy hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, giám định ADN liệt sỹ Đại tướng Nguyễn Tân Cương hội kiến Đô đốc Samuel Paparo. Hai bên thống nhất tăng cường hợp tác quốc phòng, khắc phục hậu quả chiến tranh, rà phá bom mìn, tìm kiếm quân nhân mất tích.