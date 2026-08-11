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Xung quanh lời cảnh báo về nguy cơ đối đầu giữa Israel với Thổ Nhĩ Kỳ

Cựu Cố vấn An ninh quốc gia Israel Meir Ben-Shabbat cảnh báo nguy cơ đối đầu giữa nước này và Thổ Nhĩ Kỳ đang gia tăng, trong bối cảnh Ankara mở rộng ảnh hưởng tại Syria.

Viết Thành
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Xung quanh lời cảnh báo về nguy cơ đối đầu giữa Israel với Thổ Nhĩ Kỳ
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý sau:

Cựu quan chức Israel cảnh báo nguy cơ đối đầu với Thổ Nhĩ Kỳ.

Tàu thương mại liên tiếp gặp sự cố tại Vịnh Oman.

Nga và Ukraine tuyên bố tấn công lẫn nhau.

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Viết Thành
(Vietnam+)
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