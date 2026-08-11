Thế giới
ASEAN Châu Á-TBD Trung Đông Châu Âu Châu Mỹ Châu Phi

Các nước EU giáp Nga từ chối chuyển Patriot cho Ukraine do lo ngại an ninh

Truyền thông châu Âu tiết lộ các quốc gia EU nằm gần Nga đang rơi vào bế tắc và khó lòng tiếp tục viện trợ tên lửa Patriot cho Ukraine do kho dự trữ phòng không không đủ bảo đảm an ninh quốc gia.

Minh Hiếu
Theo dõi VietnamPlus
0:00 / 0:00
0:00

Tốc độ phát1x

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới - chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Các nước EU giáp Nga từ chối chuyển Patriot cho Ukraine do lo ngại an ninh

Trung Quốc triệt phá hơn 1.000 băng nhóm tội phạm

Trường học tại Thái Lan bị đe dọa xả súng

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

Minh Hiếu
(Vietnam+)
#EU từ chối viện trợ Patriot cho Ukraine #lo ngại an ninh quốc gia EU #ảnh hưởng của xung đột Nga-Ukraine #tình hình băng nhóm tội phạm Trung Quốc #an ninh khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Căng thẳng Nga-phương Tây

CĂNG THẲNG NGA-UKRAINE

Podcast mới nhất