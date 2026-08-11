Nga và Ukraine liên tiếp tuyên bố tấn công các mục tiêu của nhau

Hãng tin TASS của Nga dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng nước này cho biết trong đêm 10 và rạng sáng 11/8, các lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành cuộc tấn công phối hợp nhằm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng và các trung tâm vận tải cũng như hậu cần tại các thành phố Kiev và Zaporizhzhia của Ukraine.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng đã sử dụng vũ khí dẫn đường chính xác phóng từ mặt đất để tấn công các mục tiêu trên.

Vụ tấn công đã đánh trúng các mục tiêu như kho hậu cần Nova Post ở Kiev, trung tâm vận tải và hậu cần Kiev-3 (còn được gọi là San-park), cũng như nhà máy thép Zaporozhstal.

Kho hậu cần Nova Post là nơi lưu trữ và phân phối hàng hóa lưỡng dụng như các linh kiện để sản xuất thiết bị bay không người lái (UAV) tầm xa và tầm trung, phương tiện robot và các hệ thống tác chiến điện tử.

Trung tâm Kiev-3 là kho chứa hàng lớn rộng khoảng 50.000m2, lưu trữ tới 15.000 thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV). Nhà máy thép Zaporozhstal là nơi sản xuất thép tấm cán, nguyên liệu cơ bản để tạo ra các thiết bị bảo vệ và phòng thủ, giáp cho xe quân sự và tấm giáp chống đạn cho binh sỹ.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, trong đêm qua, các hệ thống phòng không nước này cũng đã đánh chặn và phá hủy 396 UAV nhằm vào nhiều khu vực trên cả nước, trong đó có thủ đô Moskva.

Trong khi đó, Ukraine cùng ngày thông báo ít nhất 9 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong các đợt tấn công nhằm vào nhiều khu vực trên cả nước trong đêm qua.

Theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, thành phố Zaporizhzhia ở Đông Nam là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất với 6 người thiệt mạng và 19 người bị thương. Tỉnh lân cận Dnipropetrovsk cũng nằm trong số các mục tiêu bị tấn công, ghi nhận 3 người thiệt mạng.

Tại Kiev, bệnh viện bệnh nhiệt đới và bệnh viện nhi cũng đã bị trúng đạn, trong khi các thành phố như Kherson và Kharkov mất điện diện rộng.

Ở chiều ngược lại, Lực lượng Đặc nhiệm Ukraine (SOF) ngày 10/8 cho biết các lực lượng nước này đã tấn công một trong những khu phức hợp hóa dầu lớn nhất của Nga ở tỉnh Tyumen, gây hỏa hoạn và thiệt hại cho cơ sở này.

Theo SOF, khu phức hợp hóa dầu này sản xuất các nguyên liệu thô cơ bản cho nhiều loại sản phẩm công nghiệp, bao gồm cả những sản phẩm được sử dụng trong ngành công nghiệp quốc phòng. UAV của Ukraine đã di chuyển hơn 2.000km để đến được mục tiêu này./.

Tấn công gây nhiều thương vong tại Nga và Ukraine Ngày 10/8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn và phá hủy 456 UAV nhằm vào các mục tiêu tại nhiều khu vực trên cả nước trong đêm.