Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ thông qua dự luật về giải thể đảng Công nhân người Kurd

Ngày 10/8, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ thông báo đã thông qua dự luật về việc giải thể và giải giáp đảng Công nhân người Kurd (PKK) - tổ chức vốn bị chính quyền nước này coi là hoạt động trái phép.

Thông báo nêu rõ: "Quốc hội đã thông qua một dự luật về tăng cường đoàn kết dân tộc và hòa nhập xã hội. Dự luật này sẽ có hiệu lực sau khi được Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ký ban hành."

Ngày 7/8 vừa qua, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin dự luật trên phân loại các thành viên của PKK thành 3 nhóm: những người chưa phạm bất kỳ tội danh nào, những người bị kết án chỉ vì là thành viên PKK và các thành viên của tổ chức này đang hoạt động ở châu Âu - cũng chỉ bị buộc tội là thành viên của PKK.

Theo đó, những người bị kết án chỉ vì là thành viên của PKK sẽ được trả tự do, trong khi các thủ tục tố tụng hình sự đối với những cá nhân đang bị điều tra hoặc xét xử vì những cáo buộc tương tự, sẽ bị đình chỉ.

Nếu những cá nhân này phạm tội mới trong vòng 3 năm, các quy định ưu đãi trên sẽ bị hủy bỏ. Dự luật mới không dụng đối với thủ lĩnh của PKK Abdullah Ocalan hoặc ban lãnh đạo của tổ chức này. Ông Ocalan sẽ tiếp tục bị giam giữ trên đảo Imrali.

Tháng 5/2025, PKK đã tuyên bố giải thể và chấm dứt đấu tranh vũ trang sau lời kêu gọi hạ vũ khí của thủ lĩnh tổ chức này.

Theo giới chức Thổ Nhĩ Kỳ, giai đoạn tiếp theo của tiến trình này là thông qua luật nhằm chính thức hóa thỏa thuận trên và giải giáp hoàn toàn các thành viên của PKK./.

Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường truy quét IS, bắt giữ hơn 100 nghi phạm Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các chiến dịch được tiến hành đồng thời tại 30 tỉnh, do các lực lượng hiến binh địa phương phối hợp với Cục Chống khủng bố thuộc Bộ Tổng tư lệnh Hiến binh.