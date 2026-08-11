Điều tra vụ nổ súng liên hoàn nhắm vào người nhập cư tại Italy

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, Lực lượng hiến binh nước này (Carabinieri) đang khẩn trương tiến hành điều tra toàn diện sau khi một vụ xả súng liên hoàn có dấu hiệu phân biệt chủng tộc xảy ra vào rạng sáng 10/8 tại phía Đông thủ đô Rome, khiến 4 người nước ngoài bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vụ tấn công diễn ra chỉ trong vòng 1 giờ, kéo dài qua khu vực Torre Angela, Romanina và Tor Sapienza.

Các đối tượng di chuyển trên một xe ôtô sáng màu, chở theo khoảng 3 đến 4 thanh niên. Chiếc xe tình nghi đã liên tục áp sát các mục tiêu di chuyển trên đường và nhắm bắn các nạn nhân trước khi bỏ trốn.

Các nạn nhân của vụ tấn công gồm một nhân viên giao hàng 24 tuổi người Ấn Độ cùng người bạn 35 tuổi gốc Pakistan đang đứng nói chuyện trên đường Via Bernardo Alimena, một nam giới 31 tuổi người Ấn Độ đang băng qua đường Torrenova, và cuối cùng là một nam giới 28 tuổi người Nigeria tại khu vực Tor Sapienza.

Cả 4 nạn nhân đều trúng đạn vào vùng tay, bụng và đã được đưa đi cấp cứu kịp thời. Không có nạn nhân nào rơi vào tình trạng nguy hiểm do hung thủ sử dụng súng hơi nén bắn đạn chì.

Hiện cơ quan điều tra đặt giả thuyết đây là một cuộc "truy lùng người di cư" có mục đích. Thực tế cho thấy các nạn nhân hoàn toàn không có liên hệ cá nhân, bị tấn công ngẫu nhiên ở những địa điểm khác nhau, nhưng có điểm chung duy nhất là đều là người nước ngoài.

Hiện lực lượng Carabinieri tại Frascati và Montesacro đang phối hợp trích xuất hàng loạt video từ hệ thống camera giám sát đô thị và các tuyến đường vành đai Raccordo Anulare để dựng lại hành trình di chuyển của nhóm đối tượng gây án./.

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